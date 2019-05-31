AGİT Minsk Grubu: Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları görüşme teklifini kabul ettiler

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk grubu eşbaşkanları İgor Popov (Rusya), Stephan Visconti (Fransa) ve Endrew Schofer (ABD) 27-30 Mayıs tarihleri arasında bölgeye yapılan ziyaretlerini özetleyerek ortak açıklama yayınladılar.

Yapılan açıklamada eşbaşkanları 27-30 Mayıs tarihleri arasında Ermenistan, Karabağ ve Azerbaycan yetkilileriyle görüştüklerini ve Dışişleri, Savunma Bakanlarıyla toplantılar gerçekleştirdiklerini dile getirdiler.

Ziyaretin amacı temas hattındaki mevcut durumunun gözetlenmesi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında 29 Mart tarihinde Viyana’da, Dışişleri Bakanları arasında 15 Nisan tarihinde Moskova’da gerçekleştirilen görüşmelerin devamlılığını sağlamak için adımlar atmasıydı.

Bu bağlamda eşbaşkanları Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının Minsk grubu çatısı altında yakın gelecekte tekrar görüşme teklifini kabul ettiklerini de ifade ettiler.

Son kayıplarıyla ilgili endişelerini dile getirerek gerginliğin artmasından kaçınmak için AGİT Minsk grubu eşbaşkanları taraflara ihtiyatlı davranma çağrısında bulundular.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/05/31/AGİT-Minsk-Grubu-Ermenistan-Azerbaycan/156020

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