 İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Başpapazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

2019-05-30

Mardin Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel AkyüzRamazan Bayramı’nı kutlama mesajının Cumhurbaşkanlığı sosyal hesabından paylaşılması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘a teşekkür etti.

Akyüz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay önce tarihi  kilisede Mardin‘deki Müslümanların katılımıyla Paskalya Bayramı’nı kutladıklarını  anımsattı.

Kendilerinin de Ramazan Bayramı’nda Müslümanları ziyaret ederek  bayramlarını kutlayacaklarını aktaran Akyüz, “Diriliş bayramımızda kilisenin  geniş avlusu dolmuştu. Valimiz başta olmak üzere bütün kurum müdürleri ve diğer  dostlarımız gelip bayramımızı kutladı. Bundan daha güzel bir şey olamaz bence. Bu  birlik ve beraberlik öteden beridir devam ediyor ve bundan sonrada devam edecek.”  dedi.

Farklı etnik yapıların bir arada yüzyıllarca huzur içinde yaşadığı  Mardin’in “mozaik şehir” olduğunu ifade eden  Akyüz, Mardin’in bu hoşgörüsünün  dünyaya örnek olarak sunulabileceğini kaydetti.

“55 KİLİSE VE MANASTIR ARAZİSİNİN TAPUSU BİZE VERİLDİ”

Ramazan Bayramı’nı ilişkin mesajının Cumhurbaşkanlığı‘na ait sosyal  medya hesaplarından paylaşılmasından duyduğu memnuniyeti vurgulayan Akyüz, şöyle  devam etti:

“Çok sevdiğimiz Cumhurbaşkanımıza her zaman minnettarız, ona teşekkür  ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Süryanilere yaptığı unutulmaz iyilikler ile tarihe  geçti. Cumhurbaşkanımızdan büyük iyilikler gördük, bunlar saymakla bitmez.  Örneğin birkaç ay önce Hazine’ye geçmiş  55 kilise ve manastır arazisinin tapusu  bize verildi. Bundan daha güzel bir şey olmaz. Bu nedenle ne kadar teşekkür etsek  azdır. Müslüman kardeşlerimizin bayramını Cumhurbaşkanımızın şahsında  kutluyoruz.”

“ÜLKENİN BİRLİĞİ VE HUZURU İÇİN DUA EDİYORUZ”

Huzur ve güven ortamının önemine işaret eden Akyüz, “Mardin’deki bütün  ibadetlerimizde ülkenin birliği ve huzuru için dua ediyoruz. Her zaman namazda bu  taleplerde bulunuyoruz. Barış egemen olmazsa huzur, güven ve kardeşlik olmaz. ”  ifadelerini kullandı.

http://www.milliyet.com.tr/baspapazdan-cumhurbaskani-gundem-2882375/

Yayımlanan kategori: Haber ve Türkçe

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: