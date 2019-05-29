Sümela Manastırına dört günde 2 bin ziyaretçi

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan ve restorasyon çalışmalarının ardından geçtiğimiz günlerde ziyarete açılan Sümela Manastırı, ilk dört günde 2 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Ankara

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan ve restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açılan Sümela Manastırı, ilk dört günde 2 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Restorasyon çalışmaları nedeniyle 4 yıldır kapalı bulunan Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Sümela Manastırı’nın birinci avluya kadar olan bölümü, 25 Mayıs’ta ziyarete açıldı.

Sümela Manastırı’nın son durumuna ve ziyaretçi sayısına ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımıyla gerçekleşen törenle önemli turizm merkezini ziyarete açtıklarını belirtti.

“Birinci etap” denilen çevre düzenlemesi ve taş düşümü tamamlanan bölümlerin ziyarete açıldığını söyleyen Ayvazoğlu, “25 Mayıs Cumartesi gününden 28 Mayıs Salı günü akşam saatlerine kadarki sürede ziyaretçi sayımız 2 bin 63 kişidir. Bu çok iyi bir rakam. Ramazan ayında olmamızın da etkili olduğunu düşünürsek, Sümela Manastırı’nı, açılır açılmaz ilk dört günde 2 bin kişinin ziyaret etmiş olması demek, ortalamaya vurduğumuzda yaklaşık 600 bin kişinin bu yıl ziyaret edeceği anlamına gelir. Bu rakama da ulaşabileceğimizi düşünüyorum.” dedi.

Restorasyon başlamadan önce 2015’te ziyaretçi sayısında iyi rakamları yakaladıklarını anımsatan Ayvazoğlu, şunları kaydetti:

“Sümela Manastırı, restorasyon geçirdiği 2017-2018 yıllarında da ziyaret edilebilmişti. Dışarıdan, teraslardan gelen ziyaretçilerimiz, 200 metre yakınındaki Aya Varvara Kilisesi’nin terasından uzaktan da olsa manastırı görme fırsatları olmuştu. 2017’de 157 bin kişi, 2018’de ise 290 bin kişi hem o alanı gezmiş hem de uzaktan da olsa Sümela Manastırı’nı görmüş ve Milli Parkımızdan da faydalanmıştı.”

1 Haziran itibariyle girişler 10 lira

Ayvazoğlu, Sümela’nın kapalı olduğu dönemde bile 290 bin ziyaretçiyi yakaladığını, bu yıl 600 bin ziyaretçi rakamına ulaşmanın kolay olduğunu ifade etti.

Sümela Manastırı’na girişlerin, 1 Haziran’a kadar ücretsiz olduğunu kaydeden Ayvazoğlu, “1 Haziran’dan itibaren giriş ücreti Bakanlığımız tarafından 10 lira olarak belirlenmiştir.” bilgisini verdi.

UNESCO için işlemler başlatılacak

Sümela Manastırı ve kompleksinde sürdürülen tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra manastırın UNESCO Dünya Kültür Miras Daimi Listesi’nde yerini almasına yönelik işlemleri başlatılacak.

22 Eylül 2015’te başlayan restorasyon çalışmalarının 2020’nin sonunda tamamlanması planlandı.

Restorasyonu ve çevre düzenlemesi kapsamında patika yollarda duvar ve derz yapımı, döşemelerin ve merdivenlerin ahşapla kaplanması, mutfak, ayazma, papaz odası ve keşiş odalarını kapsayan bölümlerde askıya alma ve restorasyon imalatları tamamlanan Sümela Manastırı’nda, su kemerleri ve giriş bölümü üzerinde yer alan kayalık yüzeylerdeki taş temizleme işleri, dış avlu ve giriş bölümü yapıları olan tuvalet, bilet gişesi ile yine su kemerlerinin restorasyonları da tamamlandı.

Sümela çevresindeki taş düşme tehlikesi önlemleri 2’nci etap işi kapsamında, giriş kapısı üzerinde düşme tehlikesi bulunan bin 600 tonluk kaya bloğunun yerine sabitlemesi ve çelik ağla bohçalanması da yapıldı.

Bu yüzey dışındaki kilise ve sınıfların yer aldığı bölüm üzerindeki alanlarda da kaya ıslahı ve temizlenmesi çalışmaları yürütülecek. Ardından manastır içerisindeki kilise, sınıflar ve avlu kısmında restorasyon çalışmaları yapılacak.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/sumela-manastirina-dort-gunde-2-bin-ziyaretci/1491820

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