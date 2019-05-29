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Fransa’nın Camp des Milles müzesinde Ermeni Soykırımı’na dair belgeler de sergilenecek

2019-05-29

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nden yapılan açıklama uyarınca Fransa’nın Bouche Du Rhones bölgesinde bulunan Camp des Milles müzesinde Ermeni Soykırımı’na dair belgeler de sergilenecek. Bouche Du Rhones Belediye Konseyi ve Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü arasında bu konuda bir sözleşme imzalandı. Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü direktörü Harutyun Marutyan, “Őzellikle Ermeni Jenosidi yıllarında Ermenilerin öz savunmasıyla ilgili belgeler sergilenecek” diye belirtti.

Ermenistan Kamu Radyosu

Yayımlanan kategori: Haberler ve Türkçe

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