Ermenistan’da ilk defa sakal festivali düzenlenecek

‘EventTura’ şirketi 15 Haziran tarihinde Ermenistan’da ilk defa olarak Sakal festivali düzenleyecek.

Organizatörler aynı zamanda ‘Yerevan Şarap Günleri’ etkinliğini düzenlemişti. Onların yaptığı açıklamalara göre bu festival oldukça ilgi çekici olacak ve Ermenistan’daki festivaller hakkında kalıplaşmış yaklaşımları da ortadan kaldıracak.

‘EventTura’ şirketi Turizm açısından da bu festivalin Ermenistan için olumlu katkıda bulunacağı ve ilgi kazandıracağı öne sürüyor.

Festival sırasında Ermenistan’daki ünlü berberler kendi yeteneklerini gösterecek. Bayanlardan oluşan jüri ise en ilginç karakterlerini seçecek ve onlar ödüllendirelecek.

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