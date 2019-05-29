Ermeni, Rum Ortodoks ve Katolik kiliseleri Kudüs’teki Kutsal Kabir kilisesinin temelini restore edecek

Kudüs’teki Hristiyanlık için en önemli mekanlarından Kutsal Kabir (Kutsal Diriliş) kilisesinin üç sahipleri ve statüko garantörleri olan üç cemaatlerden Kudüs Ermeni Patriği, Rum Ortodoks Patriği ve Katoliklerin Ruhani önderi 27 Mayıs tarihinde Kutsal Kabir kilisesinin temelini restore edilmesine dair anlaşma imzaladılar.

Ermeni, Rum ve Katolik cemaatleri restorasyon çalışmaları gerçekleştirmesini onayladılar. Bu proje Kutsal Mezar’ın restorasyonunun başarılı olduktan sonra düşünüldü.

Çalışmalar iki aşamayla gerçekleştirilecek. Araştırmalar 2 İtalyan Akademik ve bilim enstitüsü tarafından yapılacak.

Ortak açıklamada Ermeni, Rum ve Katolik dini önderleri “Tanrı’ya bu projenin kutsanması ve başarıyla hayata geçirilmesi için dua ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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