4 yıl aradan sonra Ermeniler tekrar Surp Giragos Kilisesi’ne girebildi

‘Akunq.net’te Garod Sasunyan’ın yazdığına göre, Diyarbakır’ın Gavur Mahallesinde bulunan Surp Giragos Kilisesi, 2015 yılında top atışları nedeniyle ağır hasar almıştı. 2011 yılında yeni restore edilen kilise tekrar kullanılamaz hale getirilmişti. 2015ten sonra Türk Devleti Sur İlçesi olarak bilinen birkaç mahalleye girişleri yasaklayıp civarındaki3500-4000 ev ve işyerini kamulaştırdı. Bu yapıların arasında Surp Giragos Ermeni kilisesi de bulunuyordu. Ancak Surp Giragos Kilisesi Yönetimi ve İstanbul Ermeni Patrikhanesi’nin girişimleri sonucunda kilise tekrar Surp Giragos Kilisesi Yönetimine iade edildi. Dün 4 yıl aradan sonra Ermenistan’dan gelen bir grup Ermeni ile beraber Surp Giragos Kilisesi’ne girebilen Ermenilere göre kilise nihayet onarılmaya başlamıştı. Ve 4 yıl aradan sonra orada tekrar mum yakan Ermeniler dua edebildi.

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