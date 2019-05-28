Yaz dönemi Ermenice kursları başlıyor

Hrant Dink Vakfı’nın düzenleyeceği Batı Ermenicesi Dil Çalışmaları Yaz Dönemi, 10 Haziran – 12 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak.

Beş hafta boyunca devam edecek olan yoğunlaştırılmış çalışmalar, hafta içi her gün, günde üç saat olmak üzere toplamda 75 saatlik süreyi kapsayacak.

Çalışmalar hafta içi her gün 10.00-13.00 saatleri arasında Anarad Hığutyun Binası’nda yapılacak. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırması’nı temel alan çalışmalar, alfabe ile başlayıp günlük ifadeler üzerine odaklanacak. Dileyen katılımcılar yaz sonrası açılacak olan üst seviyelerde de çalışmalara devam edebilirler.

Kayıt olmak için Hrant Dink Vakfı’nın sitesindeki formu doldurup belirtilen banka hesabına KDV dahil 750 TL olan ücreti yatırmak gerekiyor. Dileyen katılımcılar çalışmaların başlangıç günü nakit veya kredi kartı ile ödeme yapabilecek. Kurs en az 7 kişinin kayıt yaptırması halinde açılacak.

Okuma atölyeleri

Hrant Dink Vakfı’nın, Ermenice bilgisini geliştirmek isteyenler için Ermenice Okumaları Atölyesi üçüncü dönemi de başlıyor. Hafta içi her gün, saat 10:00-13:00 arasında, toplam 10 oturumdan oluşan atölye 16-29 Temmuz tarihleri arasında devam edecek.

Atölyeye katılmak için Ermenice alfabesini bilmek, basit cümleleri okumakta zorlanmamak ve günlük ifadeleri anlamak gerekiyor. Batı Ermenice edebiyatı, özellikle çağdaş İstanbul Ermeni öykü, roman ve şiir okumaların yanı sıra günlük üretilmiş metinlerin, haber ve köşe yazılarının da ele alınacağı atölyeye katılarak Ermenice kelime haznesini geliştirmek, Ermenice bilgisini ilerletmek mümkün.

Ermenice seviyesinden emin olmayan katılımcılar atölye başlangıç tarihinden önce HDV ile iletişime geçip, seviye tespit buluşmasına katılabilir.

Kayıt olmak için Hrant Dink Vakfı internet sitesindeki formu doldurup, belirtilen banka hesabına KDV dahil 500 TL yatırmak gerekiyor. Yine dileyen katılımcılar atölyenin başlangıç günü nakit veya kredi kartı ile de ödeme yapabilirler. Atölye en az beş kişinin kayıt olması halinde açılacak

Banka: T. Vakıflar Bankası / Osmanbey Şubesi / Şube Kodu 6

Hesap adı: Hrant Dink Vakfı İktisadi İşletmesi

IBAN: TR12 0001 5001 5800 7301 2480 23

Sorular için: info@hrantdink.org