UEFA’dan Arsenalli futbolculara “Mıkhitaryanlı tişört” yasağı

29 Mayıs’ta Bakü’de oynanacak Chelsea-Arsenal UEFA final maçına Arsenal’in as oyuncusu Henrikh Mıkhitaryan’ın katılamayacak olmasına tepkiler sürüyor.

Mıkhitaryan daha önce Karabağ’ı ziyaret ettiği için Azerbaycan yönetiminin “kara liste”sinde bulunuyor. Azerbaycan yönetimi bu durumun final maçı için sorun olmayacağını açıkladı ancak Arsenal kulübü Mıkhitaryan ve ailesi ile yaptığı görüşmeden sonra as futbolcuyu Bakü’ye götürmeme kararı aldı.

Öte yandan Azerbaycan yönetimi Arsenal’in Ermeni taraftarlarına vize vermemekle eleştiriliyor.

Bu atmosfer içinde Arsenalli futbolcular maç sırasında ya da öncesinde Mıkhitaryan için bir kampanya gerçekleştirmek istemişlerdi.

UEFA böyle bir kampanyaya izin vermeyeceğini açıkladı.

Daily Mail, “Oyuncular, üzerinde Mkhitaryan’ın soyadının yazılı olacağı tişörtlerle antreman yapacaklardı, ancak UEFA, kulübün böyle bir kampanya düzenlemesini yasakladı” diyor.



Ayrıca futbolcuların antreman ya da final sonrası stad içinde giyecekleri kıyafetlerin de UEFA tarafından önceden onaylanacağı açıklandı.

Bu arada konu İngiltere’de Avam Kamarası’nda da gündeme geldi. Milletvekili Tom Watson futbolcunun Ermeni olması nedeniyle final maçına gidemeyecek olmasını “skandal” olarak niteledi.

İşçi Partisi üyesi milletvekili “Ayrıca Arsenal’in Ermeni ismi taşıyan taraftarlarının vize alamaması da bir skandaldır ve bu güzel oyunun çirkin yüzünü göstermektedir” dedi.

Arsenal kaptanı Laurent Koscielny ise finalin Bakü’de oynanacak olmasından dolayı UEFA’yı eleştirdi. BBC Radio 5’e konuşan Koscielny “Öncelikle önemli bir futbolcumuzu burada bırakmak zorunda kaldık” dedi. Koscielny UEFA’nın bu tür muhtemel problemleri önceden öngörmesi ve ona göre karar vermesi gerektiğini söyledi.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/22490/uefa-dan-arsenalli-futbolculara-mikhitaryanli-tisort-yasagi