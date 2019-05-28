Polis Ev Kilisesini Mühürledi, Belediye Kilise Yeri Göstermedi

Bolu’ya yerleştirilen İranlı Hristiyan sığınmacıların ibadet ettiği ev kilise sivil emniyet ekipleri tarafından vaftiz töreni sırasında basıldı.

21 Mart’ta gerçekleşen baskın ve mühürleme olayı, Bolu’da yayın yapan Bolu’nun Sesi Gazetesi’nin yaptığı haber sonrasında ortaya çıktı.

Çoğunluğu İranlı sığınmacılardan oluşan Hristiyanların ibadet için kullandığı ev kilisesi Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince izinsiz olduğu gerekçesiyle vaftiz töreni sırasında basılarak mühürlendi. Polis baskın sırasında kilisedekileri ve kilisenin tüm bölümlerini de kamera ile kaydetti. Polis ekipleri daireyi mühürlemeden önce 9 kişinin vaftiz olmasına izin verdi.

Bolu’da ibadete açık herhangi bir kilise binası olmaması ve Hristiyanlara ibadet edebilmeleri için herhangi bir yer gösterilmemesi nedeniyle ibadet ihtiyaçlarını karşılamak için sığınmacıların kendi imkanlarıyla ev kilisesine dönüştürdükleri apartman dairesini basan polisler Pastörü karakolda yaklaşık 2 saat boyunca İran ve Türkiye’deki hizmetleri hakkında sorguya çekti.

Bolu merkezde yer alan İzzet Baysal Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin karşısındaki bir apartman dairesinde bulunan ev kilisesinin yeniden açılması için Bolu Belediyesi’ne başvuran İranlı pastöre belediye tarafından, belediyelerin imar planlarında değişiklik yaparak dini tesis alanı yetkisi bulunmasına rağmen, kendilerinin bu konuda yetkileri olmadığı söylendiği öğrenilirken İranlı Hristiyanlar ibadet edecekleri yeni bir yer arayışına girdi.

SEYFİ GENÇ

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