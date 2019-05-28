MHP’den ‘Dersim’ tehdidi

Tunceli Belediyesi’nin “Tunceli” yazılı tabelaları “Dersim” olarak değiştirme kararı TBMM’de tartışma yarattı. MHP’li Mehmet Taytak, “Geçmişi karıştırmaya çalışanların sonu, dedelerinin başına gelenlerden farklı olmayacak” dedi.

TKP’li Fatih Mehmet Maçoğlu’nun belediyesi başkanı seçildiği Tunceli Belediye Meclisi’nin, belediye hizmet binasındaki “Tunceli” yazısının “Dersim” olarak değiştirilmesi yönünde aldığı karar TBMM Genel Kurulu’nda tartışma yarattı. MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, gündem dışı konuşmasında “Dersim tabelası” kararı alanları tehdit etti. Taytak “Türkiye’de resmî olarak “Dersim” ismiyle anılan bir vilayet yoktur ve olmayacaktır. Ne yapacağız? ‘Seçildi’ diyerek komünist şarlatanlığa göz mü yumacağız. Popülizme yenik düşerek bazı çevrelere şirin gözükmek için geçmişi karıştırmaya çalışanların sonu, geçmişte dedelerinin başına gelenlerden çok farklı olmayacaktır. Kendi hayal âleminde Türk devletine başkaldırdığını düşünenlere er ya da geç devletin tunç eli tanıtılacaktır. Geçmişi karıştırmaya çalışanların sonu, dedelerinin başına gelenlerden farklı olmayacak. Tunceli ifadesinin yerine Dersim yazılmasıyla ilgili karar yok hükmündedir; ayaklarımızın altındadır, gereği de mutlaka yapılmalıdır” diye konuştu.

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