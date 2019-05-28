İzinsiz olduğu gerekçesiyle kilise ev mühürlendi

Bolu’da çoğunluğu İran’lı ve Irak’lı sığınmacılardan oluşan Hristiyan vatandaşların ibadetlerini yaptığı kilise ev izinsiz olduğu gerekçesiyle Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

İzinsiz olduğu gerekçesiyle kilise ev mühürlendi

Bolu’da çoğunluğu İran’lı ve Irak’lı sığınmacılardan oluşan Hristiyan vatandaşların ibadetlerini yaptığı kilise ev izinsiz olduğu gerekçesiyle Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

Ağırlıklı olarak İran’lı ve Irak’lı olduğu öğrenilen Hıristiyan sığınmacı vatandaşların ibadet ihtiyacını gidermek amacıyla kendi imkanları ile açtıkları kilise ev, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından izinsiz olduğu gerekçesiyle mühürlendi. Kilise evin Tabaklar Mahallesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin karşısındaki bir apartman dairesinde olduğu öğrenildi. Kilise ev olarak hizmet veren ibadethanenin tekrar faaliyete açılması için kilise görevlisi İranlı Papaz, Emniyet Müdürlüğü ve Bolu Belediyesi’ne başvuruda bulunarak kilise evin açılmasını istedi.

Bolu Belediye yetkilileri konu hakkında kendilerinin yasal sorumluluklarının olmadığını ve bu konunun kendi sorumluluklarının dışında olduğunu gerekçe göstererek herhangi bir işlem gerçekleştiremeyeceklerini kilise görevlisine bildirdi.

https://www.bolununsesi.com/haber/161269/izinsiz-oldugu-gerekcesiyle-kilise-ev-muhurlendi