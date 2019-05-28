“ Esaret” adlı film Erzurum’da çekilecek

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Erzurumlu oyuncu Hanifi Koç, Erzurum’u konu alan ve Ermeni Mezalimini anlatan “Esaret” adlı sinema filmini Vali Okay Memis ve Mehmet Sekmen ile birlikte değerlendirdi. Vali Memiş’i ve heyeti heyecanlandıran proje kabul gördü. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise filmin ismi konusunda değişiklik olabileceğini söyledi. Oyuncu Hanifi Koç’ta “Biz Erzurumlular bu filmin çekilmesini istiyoruz ve heyecanla bekliyoruz. Bu tarihte vatanı koruyan savunan şehitlerimize ahde vefa borcumuzdur” dedi. http://www.kuzeyekspres.com.tr/esaret-adli-film-erzurumda-cekilecek-67958h.htm