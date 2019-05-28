Asimder Başkanı Gülbey: “Ermenistan terörizmi desteklemekten vazgeçmiyor”

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Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, 27 Ocak 1973 tarihinde ermeni terör örgütü ASALA tarafından Los Angeles Başkonsolosumuz Mehmet Baydar ile Muavin Konsolosumuz Bahadır Demir’i şehit eden Ermeni terörist Gurgen Yenikian’ın Los Angeles’ta bulunan cenazesinin kalıntılarının 5 Mayıs 2019 tarihinde Erivan’daki Askeri Mezarlığa resmi törenle gömülmesini şiddetle kınadı.

Ermenistan devletinin çeşitli isimlerde kurulan terör örgütlerini maddi ve manevi olarak desteklediğini belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Ermenistan devlet yetkilileri onlarca Türk diplomatını sinsi pusu kurarak şehit eden Ermeni terör örgütü, Ermenistan’ın kurtuluşu için Ermeni gizli ordusu’ ASALA’yı desteklemiştir. 1975 yılında kurulan ve 1985 yılında terör eylemlerine son vermiştir. Bu tarihler arasında Türkiye dahil 16 farklı ülkede Türk ve diğer sivil, mülki ve diplomatik hedeflere karşı eylemlerde bulunmuştur. Bu terör örgütünün azılı bir teröristi Gurgen Yenikian’ı kahraman olarak yüceltmeye yeltenen eylemin terörizmi teşvik suçu teşkil ettiği ve asla kabul edilemez bir yanlıştır” dedi.

https://www.haberler.com/asimder-baskani-gulbey-ermenistan-terorizmi-12092461-haberi/

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