ARTUN MİSKCİYAN KONSERİ PSM’DE

İstanbullu piyanist Artun Miskciyan, Detroit, Puigcerdà, Sicilya, Montréal ve Toronto’dan sonra 12 Haziran’da ilk defa İstanbul’da konser verecek. Programda Avrupalı, Türkiyeli ve Ermeni bestecilerin eserleri yer alıyor.

1995 doğumlu Artun Miskciyan, göstermiş olduğu başarı ile Amerika, Kanada, İtalya, İspanya gibi birçok ülkede verdiği resitallerden sonra şimdi Modafen sponsorluğunda ilk defa Türkiye’de İstanbul Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde dinleyicileri ile buluşacak. Biletler biletix ve PSM gişelerinde.