Almanya’da hız sınırını aşan sürücü, ‘yukarıdan gelen işaretle’ ceza almaktan kurtuldu

Telif hakkı Viersen District Police Image caption Viersen polisinin dağıttığı görüntü

Almanya’nın Viersen kentinde aracıyla hız sınırını aşan bir sürücü, trafik kamerasına yakalandığı anda oradan geçen bir beyaz güvercin sayesinde ceza almaktan kurtuldu.

Kanat çırparak aracın camı ile kamera açısı önünden uçan güvercin, şanslı sürücü ile 105 euro tutarındaki ceza arasına siper oldu.

Viersen polisi, plakadan sürücüye ulaşma imkanı varken, olayın neden cezasız bırakıldığını da açıkladı.

Bu anı paylaşan Viersen polisi, “yukarıdaki gelen bir işaret” olarak tanımlanan olayda “mesajın alındığını ve bu kez hız sınırını aşan kişinin rahat bırakılacağını” duyurdu.

Hristiyanlıkta beyaz güvercin, Kutsal Ruh ile özdeşleştirilen bir sembol.

‘Umarız, sürücü de yukarıdan gelen işareti alır’

Viersen polisi sürücüyü de “mesajı” alması konusunda uyardı.

Emniyetten yapılan açıklamada, “Umuyoruz, koruma altına alınan bu sürücü, yukarıdan gelen işareti alır ve gelecekte daha düzgün araç kullanır” denildi.

İsmi açıklanmayan sürücünün, hız sınırının saatte 30 kilometre olduğu yolda 54 kilometre hızla ilerlediği de kaydedildi.

Viersen emniyeti, esprili açıklamalarında, beyaz güvercinin de hız sınırını aştığını es geçmedi.