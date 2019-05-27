Kilikya Katolikosu: Birleşmiş Ermenistan’a doğru ilk adım Karabağ’ın Ermenistan ile birleşmesidir

Lübnan’da oturan Kilikya Ermeni Katolikosu 1.Aram Antilyas Ana Katedralinde birleşmiş Ermenistan’ın bütünşüğü açısından yapılması gereken ilk adımın Artsakh’ın (Karabağ) Ermenistan ile birleşmesi gerektiğini öne sürdü.

28 Mayıs 1919 tarihinde Ermenistan Birinci Cumhuriyeti’nin ilan ettiği ‘Bağmsız ve Birleşmiş Ermenistan hakkında’ bildirgesinin 100’üncü yıldönümü münasebetiyle vaazda bulunan Kilikya Ermeni Katolikosu konuşmada “Vatan toprak ve halkın birleşik bütünlüğüdür. Dolayısıyla vatan kutsal bir değerdir.

1.Aram bütünsel ve birleşmiş Ermenistan vizyonu hayata geçirilmesi açısından birinci şartın Ermenistan’ın gelişmesi ve güçlenmesi olduğunu ifade etti.