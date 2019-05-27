‘Gel de Koçari Oyna’ projesi bu türden ilk tüm Ermeni Flashmob’u olmaktadır

‘Gel de Koçari Oyna’ projesi bu türden ilk tüm Ermeni Flashmob’u olmaktadır. #AriPariQochari2019 hashtag işareti altında gerçekleştirilen bu projenin organizatörlerinin çağrısına dünyanın çok sayıda ülkesinin Ermeni sakinleri yankı verdi. ‘Gel de Koçari Oyna’ projesi Facebook sayfasında Mısır, Almanya, Belçika, Isviçre, Fransa, Őzbekistan, Arjantin, Uruguay ve başka devletlerde yaşayan Ermenilerin Koçari oynadıklarını gösteren kayıtlar yer aldı. ‘Gel de Koçari Oyna’ projesi koordinatörlerinden Siranuş Khachatıryan’ın kaydettiğine göre, bu yılki program, ünlü yazar Hovhannes Tumanyan ve dünyaca tanınmış besteci Gomidas’ın doğumunun 150. yıldönümüne adanmıştır. Siranuş Khachatıryan: “Bu sene Karin (Erzurum) bölgesinin Koçari’si seçildi. Gomidas’ın halk oyunlarını da kaydetmiş olması, az bilinen bir gerçektir” diye konuştu. Hatırlanacağı üzere bu etkinlik ilk kez 26 Mayıs 2018 tarihinde tertiplenmişti.