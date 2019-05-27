Ermeni güreşçi, Kazakistan’da düzenlenen yarışmasında altın madalya kazandı

Ermenistan Grekoromen Güreş Milli Takımı’nın sporcusu, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Artur Aleksanyan, Kazakistan’ın Almatı şehrinde düzenlenen Bolat Turlıhanov adlı Kupa Yarışması’nda zafer kazandı.

Finalde 97kg sıklette Rus sporcu Aleksandr Golovin ile yarışan Ermeni güreşçi birincilik kazandı.

2018 yılın Aralık ayından sonra bu yarışma Aleksanyan’ın ilk uluslararası yarışmasıydı.

Hatırlanacağı üzere Artur Aleksanyan, 2014, 2015, 2017 yıllarında dünya şampiyonu, 2012, 2013, 2014 yıllarında Avrupa şampiyonu oldu. Ermeni güreşçi, Rio 2016 Olimpiyat Oyunlarında altın madalya, Londra 2012 Olimpiyat Oyunlarında ise bronz madalya kazanmıştı.