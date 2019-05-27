CAMİ OLARAK DA HİZMET ETMİŞTİ

Kandilliilerin “Aşağı Kandilli” olarak tarif ettikleri varagel yolu üzerinde 20. Yüzyılın başlarında Fransızlar tarafından inşa edilen kilise doğa şartlarına direniyor.

Kdz. Ereğli şehir merkezinden önce Kandilli’de elektrik vardı. Çamlı’daki üretim döneminde elektriğin nasıl üretildiği ve kullanıldığı açısından tarihsel bir bilgi olmamasına rağmen, 1929’da Kandilli’de (Elektrik 1933’de Ereğli’ye geldi) elektriğin var olduğunu bazı kaynaklar resmi olarak açıklıyor. 1829 yılında Köseağzı’nda Uzun Mehmet tarafından keşfedilen taşkömürünün 1848 yılında üretimine başlanması ile başlayan süreçte, bir çok şirket bu sektörü girdi.

Aralarında Fransız şirketlerinin yer aldığı kömür şirketleri kendi vatandaşlarının gereksinimlerine göre bazı tesisler de kurdu. Sosyal tesislerin yanında dini vecibelerini yerine getirmek için kiliseler inşa edenler ise Fransızlar. Kandilli’de kurulan kilise de bunlardan biri. Aşağı Kandilli yolunda, 1880 yılında inşa edilen varagele giden yol üzerinde, alt tarafında eski atölyeler olan, ekonoma ile kulüp binasının arka alanında bulunan kilise binası uzun yıllar Fransızlara hizmet etti. Fransızlardan sonra cami yapılan bina, daha sonra sosyal tesislerin boşaltılması ile atıl duruma düştü. Kilisenin ön tarafındaki ekonoma ve kulüp binası ile çevresindeki tüm lojmanların yıkılıp yok oldu. Bölgedeki alan tamamen ormanlaşmış. Çevresindeki binaların yıkılmış olmasına rağmen doğa şartlarına direnen eski kilise binasının ilçedeki turizm atağının lokomotifi olarak gösterilen Kandilli’de, yeniden değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ise bilinmiyor.

http://www.ereglionder.com.tr/guncel/cami-olarak-da-hizmet-etmisti-h82431.html