Balat’taki Demir Kilise UNESCO yolunda

İsmail Şahin

İstanbul, Balat’taki “Demir Kilise” olarak bilinen Sveti Stefan Kilisesi, UNESCO Kültür Mirası Listesi’ne girmesi için çalışmalar sürüyor.

Bulgaristan Parlamentosu Kültür Komisyonu Başkanı Vejdi Raşidov, evvelki gün UNESCO Genel Direktörü Audra Azule ile Sofya’da bir araya geldi. UNESCO Genel Direktörü Azule’den bu konuda kendilerine destek vermelerini isteyen Raşidov, “Bu kilise mimari açıdan bir başyapıt ve bu konuda Türkiye ve Bulgaristan’ın UNESCO’ya ortak başvuru yapacağına inanıyorum. Zaten bu konuda görüşmeler sürüyor” dedi. Bulgar Eksarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Vasil Liaze de, “Demir kilisemiz özellikle hafta sonları dolup taşıyor. Çok yoğun ilgi var zaten. UNESCO Kültür Mirası Listesi’ne girerse İstanbul turizmi için de ciddi katkı sağlar” diye konuştu.

‘Örneği yok’

Demir Kilise’nin mimari Fikriye Bulunmaz da “Bu kilise dünyada bir tane başka bir örneği yok. Demir konstrüksiyon yapılar var ama hem iç ve dış kaplamalarda demir ve döküm kullanılan tek yapı Sveti Stefan Kilisesi. Kültür mirasına girmesiyle bu kilise daha iyi korunur” dedi. Bulgar makamlarından edinilen bilgiye göre Razgrad’daki İbrahim Paşa Camii’nin de Demir Kilise ile birlikte Kültür Mirası Listesi’ne girmesi için başvurusunun yapılacağı ifade edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 7 yılda restore ettiği Demir Kilise, 2018’de de açılmıştı.

http://www.milliyet.com.tr/balat-taki-demir-kilise-unesco-gundem-2880520/

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