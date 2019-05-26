Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle çekilen “Kızım Gibi Kokuyorsun” ekim ayında vizyonda

Yönetmenliğini ve senaristliği Olgun Özdemir’in üstlendiği “Kızım Gibi Kokuyorsun” adlı film, Türkiye ve eş zamanlı olarak Fransa ile Belçika’da ekim ayında vizyona girecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle çekilen film, aynı zamanda jüri başkanlığını Nuri Bilge Ceylan’ın gerçekleştirdiği 14-25 Haziran tarihlerinde düzenlenen “22. Şangay Uluslararası Film Festivali”nin “Uluslararası Panorama” bölümünde “Büyük Jüri Ödülü” için yarışacak.

Olgun Özdemir’in üçüncü uzun metrajı olan filmin oyuncu kadrosunda, Clemence Verniau, Çağlar Ertuğrul, Yılşen Özdemir, Şerif Sezer, Esin Civangil, Tolga Güleç, Deniz Arna, Muhammed Cangören ve Fehmi Karaaslan yer alıyor.

Türkiye, ABD ve Fransız ortak yapımı “Kızım Gibi Kokuyorsun”, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa’nın yanı sıra Fransa’da çekildi.

Filmin görüntü yönetmenliğinde Ali Utku’nun, müziklerinde ise Onur Tarçın’ın imzası bulunuyor.

Dram türündeki filmin konusu ise özetle şöyle:

“14 Temmuz 2016 tarihli Bastille günü, tüm aile fertlerini Fransa’nın Nice şehrinde DEAŞ saldırısında kaybeden (Clemence Verniau) Beatrice, babasının vasiyeti üzerine cenazeleri göç ettikleri Antakya Vakıflı Ermeni köyüne getirir. Beatrice gibi aynı örgütten mustarip Suriyeli Hevi (Yılşen Özdemir) ve ülkesine tatile gelmiş gurbetçi İbrahim (Çağlar Ertuğrul) ile yolları Samandağ’da bir motelde kesişir. Asıl mesleği edebiyat öğretmenliği olan Beatrice, motelinde konakladığı Emine’den bir yardım ister ve ardından Gaziantep’e yaptığı tehlikeli yolculukta da ona İbrahim eşlik eder.”

AA

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