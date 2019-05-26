Büyükada Aya Nikola Manastırı’nda yangın

Büyükada’da Aya Nikola Kilisesi’nin yanında bulunan 100 yıllık manastırda(yetimhane) yangın çıktı.

Büyükada’da bulunan Aya Nikola Kilisesi’nin yanında bulunan 1. Grup tarihi eser yetimhane de bu sabah 09.50 sularında yangın çıktı.

Büyükada İtfaiyesinin zamanında müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre yangının çıkış sebebi çatıda yapılan dış cephe onarımı. Vakıflar Müdürlüğü’nden alınan izin ile yapılan çalışmaların Pazar günü de devam etmesi kafalarda soru işaretleri bıraktı.

Aya Nikola Kilisesi, Adalar İlçesi Maden Mahallesi 74 ada 3 parsel 53 pafta 4.375 m2 olan yer bir kargir kilise, bir baş papaz ikametgahı, mezarlık ve manastır akartından yedi daireden müteşekkil iki hane ve bahçeden oluşuyor…

Aya Nikola Manastırı

Aziz Nikola (Hagios Nikolaos) Manastırı adanın doğu kıyısında yer alır. Bu manastıra hem kıyı yolunu hem de Yüce Tepe’nin zirvesinin aşağısında bulunan meydandan çıkan başka bir yolu kullanarak ulaşabilirsiniz. Manastır, çıkan bir yangında harap olmasının ardından onyedinci yüzyıldan beri terkedilmiş olan Kayra Bizans yerleşkesinin üzerinde ve yanında bulunur. Tarihte, bu manastırdan ilk defa İngiliz gezgin Thomas Smith tarafından 1680 senesinde bahsedilmiştir. Manastırın orjinal katholikonu, Kayra Bölge Kilisesi’nin bulunduğu yere ve bu yapının yıkıntılarından tekrar inşa edilmiş olabilir. 1783 yılında manastır geçici bir süre için bir azınlık okuluna ev sahipliği yaptı. Bu okul daha sonra İstanbul’daki patrikhanenin yanına Megale Scole ya da Büyük Okul ismiyle tekrar kuruldu. Okul faaliyetlerine hala devam etmektedir.

1821 senesinde, Yunan Bağımsızlık Savaşı başladığında, manastır Türk Ordusu tarafından ele geçirildi. Sonra, restore edilip İstanbul’dan Büyükada’yı ziyarete gelen Rum aileleri barındırmak amacıyla kullanıldı. 1852’de çıkan bir yangın iconostasis ve dini resimlerin çoğu dahil olmak üzere, katholikon’un içini mahvetti. Kilise, 1860 senesinde, ortaçağ Bizansında inşa edilmiş neredeyse bütün Konstantinopolis kiliselerinin planıyla aynı olan, bir kubbeli, dört sütunlu, haç merkezli orjinal tasarımına bağlı kalınarak yeniden inşa edildi. Tahminlere göre, orjinal katholikon Bizans döneminden kaldığına inanılan Kayra Bölge Kilisesi’nin planını korumuştur. Kiremit bir çatı ile kaplanmış olan kilisenin göz alıcı narteksi 1873 senesinden kalmadır. Girişin üzerinde, Bizans İmparatoruğu’nu, son iki yüzyılında yöneten Palaeologus hükümdarlığının amblemi olan çift başlı bir kartalın mermerden kabartması bulunmaktadır. Kuzeybatı köşesindeki dış cephede, eski zamanlarda yapılan araba yarışlarını tasvir eden eski bir Yunan kabartması vardır.

https://www.adagazetesi.com.tr/buyukada-aya-nikola-manastirinda-yangin.html

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