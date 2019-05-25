Sümela Manastırı, Dört Yıllık Aranın Ardından Ziyarete açıldı

Sümela Manastırı, dört yıl önce restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyaretçilere kapatılmıştı.

Türkiye’nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekânlarından olan Trabzon’un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı, restorasyonun ardından yeniden ziyarete açıldı. Manastır, ay sonuna kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Sümela Manastırı’nda, dört yıl önce restorasyon ve yamaç kaya ıslah çalışması başlatıldı. Manastırda, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiple sürdürülen yamaç ıslah çalışması sona erdi.

İlk aşamada kaya temizliği yapıldı

Üç aşamada, 79 bin metrekare alanda yürütülen çalışmalarda, ziyaretçilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla yaklaşık 4 bin ton ağırlığındaki kayaların temizliği yapıldı. Sümela Manastırı’nda riskli görülen yaklaşık 360 tonluk kaya kütlesi de çelik ağla bohçalama yöntemiyle bulunduğu alana sabitlendi.

Sümela Manastırı’nda birinci etap olarak planlanan çevre düzenleme ve restorasyon çalışması tamamlandı. Manastıra giden 300 metrelik yürüyüş yolunun yeniden düzenlendiği alanda tarihi su kemerleri, gişe binası ile manastıra çıkan merdivenler restore edildi.

İkinci etap henüz ziyarete açılmadı

Restorasyon çalışmaları sırasında, bugüne kadar girilmemiş kuzey çatının üst sağ yamacında gizli geçitle ulaşılan nokta tespit edilmişti. Hristiyanların tapınak veya kutsal alan kabul ettiği “şapel” ve “çile odaları” olduğu belirlenen alanda, bugüne kadar görülmemiş “cennet ve cehennem, ölüm ve yaşam” tasviri taşıyan fresklerin yer aldığı belirlendi.

Bu bölümün, ikinci etap restorasyon çalışmaları sonrası ziyarete açılacağı öğrenildi. İkinci etap restorasyon çalışmaları kapsamında ise kilise ve sınıfların yer aldığı bölüm üzerindeki alanlarda da kaya ıslahı ve temizlenmesi çalışmaları yapılacak. Ardından manastır içerisindeki kilise, sınıflar ve avlu kısmında restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek.

Sümela Manastırı hakkında

Maçka’da Karadağ’ın Altındere Vadisi’ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında ‘Meryem Ana’ adıyla da biliniyor.

Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13’üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor.

88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.

Manastırdaki restorasyon çalışmaları Eylül 2015’de başlamış ve manastır ziyarete kapatılmıştı. Trabzon Valiliği, manastırın iki yıl içinde açılacağını duyurmasına rağmen, “çalışmaların bitmediği” gerekçesiyle manastırı ziyarete açmayınca, yaşam savunucuları imza kampanyası başlatmıştı.

Trabzon Valiliği, Sümela Manastırı’na gelen ziyaretçi sayısını, Ocak 2015’te 500 bin olarak açıklamıştı. Bölgeye yapılan teleferik turizmi nedeniyle ziyaretçi sayısının artması bekleniyor.

(EMK)

* Bu haberi Anadolu Ajansı’ndan derledik. Fotoğlar: Anadolu Ajansı

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