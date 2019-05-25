Midyat’ta Suriyeli Ve Yezidi Çocuklar İçin Anasınıfı Açıldı

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN’in Midyat ilçesinde, İsveç ve Türkiye Lions Kulüpleri tarafından Suriyeli ve Yezidi çocukları için anasınıfı kuruldu.

Midyat’ta, İsveç ve Türkiye Lions Kulüpleri işbirliğiyle Suriyeli ve Yezidi çocuklarının eğitim gelişmesini arttırmak amacıyla anasınıfı açıldı. Gölcük mahallesinde bulunan Mustafa Kemal İlkokulu’nun bahçesinde kurulun anasınıfında 40 öğrenci eğitim görecek. Çocuklara göre tasarlanmış ve dizayn edilmiş sınıfta yazı tahtası, eğitici oyuncaklar yer aldı. Anasınıfının açılışı Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, İsveç Lions Kulüp Yöneticisi Leif Niord, Türkiye proje koordinatörleri Nilgün Niord ve Siber Yörük’ün katılımıyla açıldı.

Proje koordinatörü Nilgün Niord, Türkiye’deki Suriyeli ve Yezidi çocuklarının okullaşması için İsveç’teki Lion Kulüpleri tarafından desteklendiğini belirterek, “Bu, Midyat’taki ilk anasınıfımız. Şuana kadar 55 sınıf açtık. Bu süreç devam edecek. İhtiyaç oldukça bizlerde varız” dedi.

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