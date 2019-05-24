Mücadeleyi yerinde yaşadılar

Önce Samsun’dan yola çıkan temsilcisi gençler, Amasya ve Erzurum’u ziyaret ettikten sonra Sivas’a ve Ankara’ya hareket ettiler.

81 ilden gelen temsilci gençler özellikle Erzurum Kongre Binasını gezerken, oldukça duygulu anlar yaşadılar. Yetkililer burada Milli Mücadele hakkında gençlere bilgi verdiler.

Birinci dünya savaşı sona ermiş Osmanlı devleti mağlubiyetin acısını adeta damarlarında hissettiğini ve Ülkede Rum ve Ermeni çetelerin büyük devletlerin de desteğiyle yerel halka zulmettikleri açıkladılar.

Yetkililer, “İstanbul işgal edilmiş İngilizler her tarafı ele geçirmişti. Yine bu yıllarda İstanbul’a çağrılan Mustafa Kemal Atatürk, Vahdettin’in emriyle16 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a gönderildi. Samsun’a 9. Ordu Müfettişi sıfatıyla yola çıkan Mustafa Kemal 18 Mayıs sabahı Samsun’a geldi. Fakat İngilizler tarafından Samsun’un işgal edilmesinden dolayı tedbir amaçlı ancak 19 Mayıs sabahı gizlice Samsun’a ayak basabildi. Burada ki halkın gözlerinde mücadeleyi bağımsızlığı gören Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadelenin Anadolu’da devam etmesine kanaat getirdi. Sonrasında 12 haziranda şehzadeler şehri Amasya’ya geçen Mustafa Kemal Atatürk vatanın büyük bir tehlikede olduğunu ile gelen delege ve kanaat önderleriyle paylaştı” diye konuştular.

Alınan kararlarla daha da güçlenen bağımsızlık ateşi doğunun serhat ve kadim şehri Erzurum’da çoktan yanmaya başladığının ve bağımsızlık ateşinin Erzurum’dan ateşlendiğine işaret eden yetkililer, “Yerel halkın 93 harbinde gösterdiği mücadele Nenehatun’un kahramanca düşmana karşı duruşu o yıllarda büyük ses getirmişti. O sesin yankıları hala devam etmekteydi ve şehirde Ermeni çetelerle ufak çaplıda olsa mücadele devam ediyordu. Bunu gören Mustafa kemal Paşa, Erzurum’da da kongre yapılması Ermeni zulmünün son verilmesi gerektiğine inanıyordu. Erzurum’a yola çıkan Mustafa kemalin İngilizlerinde baskısıyla görevine son verilmişti. İstanbul hükümeti tarafından aranılanlar listesine adı yazılmış hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı. Bu doğrultuda her şeyi göze alarak Erzurum’a gelen Mustafa kemal 23 Temmuz’da Erzurum kongresini başlattı. 14 gün süren toplantıya 5 ilden toplamda 60 a yakın delege katıldı. Alınan kararlarda vatan bir bütündür bölünemez manda ve himayeler asla kabul edilemez gibi çok mühim kararların yanında devletin yönetim şeklinin cumhuriyet olması konusunda ilk tohumlar Erzurum kongresinde atıldı” şeklinde konuştular.

Gençlik ve Spor Bakanlığının projesiyle 81 ilden bir kız ve bir erkek gençlerin katılımıyla Erzurum’a gelen 200 temsilci genç, 19 Mayıs 1919 Gençlik ve Spor Bayramının 100.yılını Erzurum’da kutladı. Milli mücadelenin ve Erzurum Kongresinin önemini yerinde görmeye gelen 200 temsilci genç, ilk önce tarihi kongre binasını ziyaret ettiler. Erzurum Gençlik Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, Erzurum Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü Zülküf Yılmaz, Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok ve Erzurum Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri karşıladı. Tarihi Erzurum Kongresinin yapıldığı binayı gezen Kongrenin yapıldığı sıralarda oturan gençlere, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz ile İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula kongrenin önemi , manevi değeri , tarihiyle alakalı kısa bilgiler verdiler. 100 yıl önce dedelerinin ne zorluklara katlanarak bu mühim toplantıya katıldığını öğrenen gençler duygusal anlar yaşadı. Uzun uzun kongre binasında vakit geçiren fotoğraf çekinen gençler, kongreyle alakalı yetkililerle sohbetler etti. Şehrin hem stratejik olarak hem de insanlarının karakteristik özelleriyle milli mücadelede ne kadar önemli olduğunu, Atatürk’ün Dadaşlara olan güvenini yerinde öğrenen gençler ardından Atatürk’ün kongre süreci boyunca dinlendiği önceleri konak olan Atatürk evini ziyaret ettiler.

Temsilci gençler, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret ettiler. Başkan Sekmen, temsilci gençleri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda ağırladı.

Başkan Sekmen, Milli mücadele Erzurum ve Erzurum insanının ne tür fedakarlıklar yaptığını bağımsızlığı nasıl yüreğinde hissettiğini aynı hislerin 15 Temmuzda da kendini gösterdiğini milletimizin ferasetiyle ülkemize uzanan bütün ellerin nasıl kırıldığını anlattı.

Sekmen, ayrıca milli olmanın milli silah ve savunma teknolojisinin ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracağını bununda gençlerin bilgi ve zekasıyla olacağı vurgusunu yaptı.

Gençlerin Sivas’a doğru yol alacağını öğrenen Başkan Sekmen, “Bizden Sivas’a Sivaslı kardeşlerinize bizden çok selam söyleyin” dedi. Ardından belediye başkanıyla öz çekim yapan gençler Başkan Sekmen ile Erzurum halkına teşekkür ettiler.

81 İlden gelen temsilci gençler Erzurumluların Atatürk’ü fahri hemşehrilik unvanı vermesinin kendilerini oldukça duygulandırdığını da ifade ettiler.