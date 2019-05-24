Hükümet, yasadışı yolla edinilmiş mülklere el konulması konusundaki yasa taslağını uluslararası eksperliğe gönderdi

Hükümet, yasadışı yolla edinilmiş mülklere el konulması konusundaki yasa taslağını uluslararası eksperliğe gönderdi.

Ermenistan Parlamentosu’nda geçici adaletle ilgili oturumda Adalet Bakan Yard. Anna Vardapetyan’ın açıkladığına göre, Ermeni Hükümeti, Başbakan’ın kararıyla oluşturduğu çalışma grubu tarafından yasa dışı olarak edinilen mülklere el konulması üzerine uluslararası uzmanlığa bir yasa tasarısı göndermiştir.

Şu anda, taslak, uluslararası standartlara uygunluklarını doğrulamak için uluslararası uzmanlık kuruluşlarına gönderilmiştir.

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