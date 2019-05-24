HDP: Acilen S-400 alımından vazgeçilmeli

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM’de basın toplantısı düzenlediği basın toplantısında, ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. Ekonomik şartların ciddi anlamda kırılganlık gösterdiğini söyleyen Paylan, “Ekonomi yürütülemiyor ve rakamlar da ekonomik krizin çok daha derinleştiğini gösteriyor” diye konuştu.

Bütçe açığında bu yıl için hedefin 80 milyar lira olduğunu hatırlatan Paylan, ilk dört ayın açığına bakıldığında bu rakamın 55 milyar lira olduğunu belirti. Rusya’dan alınacak S-400 hava savunma sistemlerine de değinen Paylan, şunları söyledi:

“S-400 2,5 milyar dolar değerinde füze. Bundan 10 tane alınacağını söylüyor. 25 milyar dolar ilave silaha yatırım yapacağını söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bu kaynakları silaha, savaşa ayırmak büyük bir sıkıntı. Çünkü barış süreci olduğunda 4 sene önce toplam güvenlik harcamaları 50 milyar liraydı. Bu yıl 150 milyar lira. Bütün kaynakları silaha ayırdığınız için emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözemiyoruz, memurların 3600 ek gösterge meselelerini çözemiyoruz. Çiftimize tarım desteklerini yükseltemiyoruz.”

‘S-400 ALIMI YANGINA BENZİN DÖKMEKTİR’

Paylan, S-400 füze savunma sistemlerinin ekonomik olduğu kadar siyasi anlamda da maliyeti oluşturacağını belirterek, bu kararın “Türkiye’yi Batı demokratik bloğundan uzaklaştırarak Rusya’ya yaklaştıracağını” savundu.

Paylan, “Ekonomimiz bu kadar kırılganken, dolar kuru 6’nın üzerindeyken, S-400 füzesinin alınması yangına benzin dökecektir. Acilen S-400 füzesi alımından vazgeçilmeli, anlaşması iptal edilmelidir” diye konuştu.

S-400 alımından vazgeçilmezse ABD Kongresi’nin ambargo uygulayacağını söyleyen Paylan, “Ekonomimiz bu kadar kırılganken bir ambargo ile karşı karşı bırakılması yeni krizlerin habercisidir” ifadelerini kullandı.