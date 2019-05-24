AB temsilcileri: Yargı reformları Ermenistan’ın demokratik geleceği için hayati öneme sahip

AB Ermenistan Delegasyonu ve AB üye ülkelerinin Ermenistan’daki elçilikleri, Ermenistan’da yargı reformu hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar ifade edilmekte:

“AB Ermenistan Delegasyonu ve AB üye ülkelerinin Ermenistan’daki elçilikleri, yüksek kaliteli ve geniş kapasamlı bir stratejiye dayanan yargı sistemindeki uzun vadeli reformun, Ermenistan’ın demokratik geleceği için hayati öneme sahip olduğunu düşünüyorlar.

Ermenistan Hükümeti’nin yargı alanındaki reformları, Ermenistan Anayasasına ve Ermenistan’ın üstlendiği yükümlülüklere uygun olarak sürdürme taahhüdünü memnuniyetle karşılıyoruz. Bunlar, Avrupa Konseyi’ne Ermeni üyeliğinden ve Venedik Komisyonu da dahil olmak üzere sivil toplum ile uluslararası toplumdan uzmanlarla istişarelerden geliyorlar.

Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı anayasal düzen ve hukukun üstünlüğünün temelini oluşturur. AB, bu reformlara teknik ve finansal yardım sağlamaya hazır.

Ermenistan’da, ülke vatandaşlarının yararına bağımsız, verimli ve şeffaf bir yargı sistemini inşa etmeyi bekliyoruz.”

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