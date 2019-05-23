Zohrap Mnatsakanyan: “Suriye’de insani durum Ermeni tarafı için gayet hassas bir konudur

Bişkek’te yapılan Kolektif Güvenlik Anlaşması Őrgütü Dışişleri Bakanları Konseyi’nin oturumunda konuşan Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrap Mnatsakanyan, Suriye’deki durumu değerlendirdi. Mnatsakanyan: “Suriye’de insani durum, Ermeni tarafı için gayet hassas bir konudur. Ermenistan, Suriyeli Ermeniler de dahil bütün Suriye halkının çektiği ıztıraplara karşı kaygısız kalamazdı. Biz Yakın Doğu’daki durumun gelişmesini ve bu süreçlere Türkiye’nin katılımını dikkatle izlemekteyiz” diye konuştu. Ermenistan Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin Ermenistan ile ilişki kurmak istemediğinin ve Yukarı Karabağ meselesi konusunda tek taraflı bir yaklaşım gösterdiğinin, devletimiz için bir tehdit olduğunun altını da çizdi.

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