İstanbul’da Gomidas Günleri

Kütahya’da 1869 yılında doğan etnolog, müzisyen ve bestekar Gomidas Vartabed 2019 yılı boyunca yapılacak olan etkinliklerle anılmaya devam ediliyor. “İstanbul’da Gomidas Günleri” bir dizi sunum ve dinleti ile bu zincire katılacak. 2 gün sürecek olan etkinlikler 24 ve 25 Mayıs tarihlerinde Galata Rum Okulu’nda gerçekleşecek.

Üç dilde ezgiler

24 Mayıs Cuma günü 18.00’da İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Burcu Yıldız’ın “Türkiye müzik araştırmaları tarihinde öncü bir figür, Gomidas Vartabed” konuşmasıyla başlayacak. Ardından Gomidas’ın derlediği Ermenice, Türkçe ve Kürtçe eserlerin bir araya getirildiği “Yerkaran” albümü konuşulacak. İlk oturumunda Yerkaran projesi için hazırlanan eserlerden bazıları ilk kez seslendirilecek. Burcu Yıldız (vokal) ve Ari Hergel’e (gitar) Aytekin Ataş (vokal), Özcan Gül (duduk), Rupen Melkisetoğlu (klarinet) eşlik edecek. 25 Mayıs Cumartesi günü programı dört oturum şeklinde yapılacak.

İlk olarak saat 11.00’da Murat İçlinalça Gomidas Vartabed’in Ermeni kilise müziği üzerine yaptığı çalışmalardan bahsedecek. Günün ikinci oturumu “Müzik Kayıtlarında Ermeniler; Anayurttan Diasporaya Müzik Yapımı ve Gomidas Vartabed’in 1912 Paris Kayıtları” başlığını taşıyor. Dans eğitmeni Hagop Güleç saat 13.30’da bu konuda bir konuşma yapacak, ardından “Gomidas Şororu” adı verilen dansı yapılacak. Saat 15.00’da son oturumunda Tuncer Önder derlediği eserleri açıklamalar eşliğinde icra edecek. Öte yandan UNESCO Gomidas’ın 150. doğum yılına 2018-2019 takviminde yer vermişti. Organizasyonunu Gomidas Vartabed gönüllülerinin üstlendiği etkinlik Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi Vakfı’nın katkılarıyla gerçekleşiyor. “İstanbul’da Gomidas Günleri 24 ve 25 Mayıs tarihlerinde Galata Rum Okulu’nda gerçekleşecek.

KÜLTÜR SERVİSİ

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...