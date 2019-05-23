İrlanda Adalet Bakanı Mkhitaryan’ın Azerbaycan’a gitmemesi konusunda UEFA’yı eleştirdi

İrlanda Adalet ve Eşitlik Bakanı Charles Flanagan Ermenistan Futbol Milli takımı ve Arsenal oyuncusu Henrikh Mkhitaryan’ın Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 29 Mayıs tarihinde oynanacak Avrupa Ligi final maçına katılamayacağına dair açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Flanagan “Spor ve siyasetin çarpışması çok üzücüdür, çünkü güvence tedbirlerinin yetersiz olduğundan dolayı Mkhitaryan Azerbaycan’a gitmemeye karar verdi. UEFA böyle durumlarda korkuları dağıtmak ve korumasını sağlamak için daha fazlasını yapmalı” ifadelerini kullandı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/05/23/Mkhitaryan-Azerbaycan-UEFA/155567

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