Demre’de Festival coşkusu

1.Demre Turizm festivali turizmin paydaşları ile birlikte Demre’de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Aziz Nicolaus Kilisesi’nde ayin yapan Rus heyet ardından suikaste kurban giden Rus Büyükelçi Andrey Karlov anıtına çelenk bıraktı. Daha sonrasında Demre Belediyesi Kültür Salonunda gerçekleşen etkinlikte Aziz Nikolaos anıldı.

Rus Sanat ve Kültür Derneği, Demre Kaymakamlığı ve TÜRSAB işbirliğinde gerçekleştirilen festivalin açılışına Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Demre Kaymakamı Murat Uz, Demre Müze Müdürü Nilüfer Sezgin, TÜRSAB Batı Antalya Başkanı Rıza Perçin, YÖRSİAD Başkanı Aykut Ege, Rusya Büyük Meclis Duma Ekonomi Konseyi Üyesi Anna Makovskaya, Rusya Patrikliğinden Türkiye Koordinatörü Yuriy Sergeyev, Rusya’nın 4 bölgesinden temsilcisi ve Rusya Patrikliğinin Din Turizm Merkezi’nin Genel Müdürü ve yardımcısının yanısıra Türk ve Rus işadamları katıldı.

Gerçekleştirilen ayinin ardından Türk ve Rus delegasyonu Demre Belediye Başkanı ile Andrey Karlov’un anıta çiçekler koydular ardından festival konser ile devam etti. Akşam saatlerinde Winecity otelinde 1. Rusya Türkiye Yatırım Ve İş Projeler Geliştirmesi Forumu ‘PERSPEKTİF’ gerçekleştirilerek Demre’de turizm geliştirme ön anlaşmalar yapıldı.

İRİNA BALCI’DAN TEŞEKKÜR

Festivalin açılış konuşmasını yapan Rus Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı etkinliğe katkı koyanlara teşekkür ederken, “ İlkini düzenlediğimiz festivalimiz ile bugün en önemli tarihi yaşıyoruz. Aziz Nicolaus’u biz de anıyoruz. Bu etkinliği düzenlememizde bizlere her türlü yardımı sağlayan Demre Protokolüne, TÜRSAB’a ve sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

‘MİSAFİRLERİMİZİ AĞIRLAMAKTAN MUTLUYUZ’

Demre Kaymakamı Murat Uz da yaptığı konuşmasında “Siz değerli misafirlerimizi ilçemizde ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Demre tarihi ve turistik güzellikleri fazlasıyla barındıran bir ilçemiz. Özellikle bizim için Rus misafirlerimiz daha fazla bölgemizi ziyaret ettikleri için daha da önemliler. Demre’de özellikle St.Nikolaos Müzesi, Myra Antik Kenti , Andraeka Antik Kenti, Kekova sadece bizler için değil tüm dünya için önemli olan merkezler. Bu etkinliğin devamı ile bu güzel organizasyonu düzenleyenleri ve katkı koyanları kutluyorum” dedi.

TÜRSAB’A TEŞEKKÜR PLAKETİ

Protokol konuşmalarının ardından programda TÜRSAB Batı Antalya Başkanı Rıza Perçin’e teşekkür edilirken kendisine bir plaket takdim edildi. Rıza Perçin yapığı teşekkür konuşmasında, “ Bugün bölgemiz açısından önemli bir etkinliğe imza atıyoruz. Tahmin ediyorum ki, bu etkinlik ile bölgemizde bu yıl müze ve ören yerlerine giren ziyaretçi rekoru kırılmıştır. TÜRSAB Batı Antalya Bölge Bakanlığı olarak bundan sonra da bu etkinliklerin büyümesi adına elimden gelen katkıyı koymaya devam edeceğiz. Hedefimiz Demre turizmini bir gün değil 365 gün canlı tutabilmek ”diye konuştu.Ayrıca Rıza Perçin de, TÜRSAB adına etkinliğe destek veren İrina Balcı ve Rus yetkililere bir teşekkür plaket verdi.

http://www.akdenizbulten.com/demre-de-festival-coskusu/23217/

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