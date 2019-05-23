Ara Güler’in Sanatçı Portreleri İlk Kez Işık Üniversitesi’nde Sergileniyor

Işık Üniversitesi ve Ara Güler Müzesi tarafından düzenlenen ve Ara Güler’in 24 Türk ressamının 67 portresinden oluşan ‘ARA GÜLER’LE GÖZ GÖZE: Türkiye’den Sanatçı Portreleri Sergisi’; Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü’nde açıldı.

Yoğun ilgi gören sergi, bir üniversitede açılan ilk Ara Güler sergisi olma özelliği taşıyor.

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden ve dünyanın en iyi fotoğrafçıları arasında yer alan Ara Güler’in 24 Türk ressamına ait 67 fotoğrafı, ‘Ara Güler’le Göz Göze: Türkiye‘den Sanatçı Portreleri’ sergisinde sanatseverlerle buluştu. Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü’ndeki Galeri Işık Maslak’ta düzenlenen serginin açılışı İstanbul‘un iş, sanat, cemiyet ve akademi dünyasını bir araya getirdi.

“Sergiyi bir yapıt gibi düşünerek düzenledim”

Serginin küratörlüğünü yürüten Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Ressam Prof. Balkan Naci İslimyeli sergiyle ilgili yaptığı değerlendirmede; fotoğrafın Batı sanatının yüzyıllardır ulaşmak istediği nesnel gerçeklik serüvenini kıran, parçalayan ve modernizmin yeni alanlarına kucak açan bir mucizevi bir buluş olduğunu kaydederek, “Fotoğraf sadece teknik bir mucize değil, bugün var olan ancak yarın kaybolacak şeylerin kaydıdır. Yani bir tür belgeliktir, toplumsal ve küresel hafızanın yapıcı taşlarından biridir. Bu yüzden bütün sanat atölyelerinde ve fakültelerinde fotoğrafın artık kaçınılmaz bir ağırlığı var” diye konuştu.

Fotoğrafın sadece tanıklık etmekle kalmadığını ve kanıtlarla belgeler sunduğunu vurgulayan İslimyeli, “Ama her belge gibi bu tanıklığın bir bilgelik katına sıçraması için Ara Güler gibi sanatçılar olmalı. Görsel bilgi, bir bilgelik katına ancak böyle sanatçılarla yükselebilir. Her sergi, yaratıcısına anlam kazandıran derinlik kazandıran bir sunum da gerektirir. Bu saygı ve sevgiye gerekli saygıyı sunmak için yaratıya, yaratıyla cevap vermek gerekir, yaratıcılık böyle çoğalır. Ara Güler’in yeteneğine ve sevgisine layık bir düzenleme yapmaya çalıştık. Sergiyi bir yapıt gibi düşünerek düzenledik. Ona layık olabildikse ne mutlu bize” dedi.

“Ara Güler, bir kültürel bellek yaratıcısı”

Serginin açılış sunumunu gerçekleştirilen Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eva Şarlak ise; serginin özgün bir buluşmaya olanak sağladığını belirterek, “Ara Güler, görsel dünya yolculuğumuzdaki kayıtlarıyla hafızalarımızı oluşturan, toplumumuzun sosyal sınıflarına tanıklık etmemizi sağlayan bir kültürel bellek yaratıcısıdır. Fotoğrafın hakikat olduğunu neredeyse tüm röportajlarına taşımış ve kendisini bir görsel tarihçi olarak tanımlamıştı” diye konuştu.

Ara Güler’in objektifinin zaman zaman Türkiye’deki görsel sanatın duayenlerine yöneldiğini ve Güler’in onların farklı dönemlerini fotoğrafladığını hatırlatan Şarlak, “Bu fotoğrafların bir araya getirilmesi çok önemli bir adımdı. Sanatçı portrelerinden oluşturulan böyle bir sergiyi, bir üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi’nde gerçekleştirebilmek gerçekten çok önemli bir organizasyon. Ara Güler Müzesi ile tematik bir platformda bir ilke imza attık ve Türkiye’nin önemli ressamlarının, Ara Güler’in objektifinden ziyaretçilerimizle göz göze gelmesine olanak sağladık” dedi.

“Ne mutlu bize ki bu topraklardan Ara Güler gibi bir usta geçti”

Açılış törenine katılan davetlilere hitap eden Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş, Işık Üniversitesi olarak Ara Güler sergisine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Rektör İbiş, “İyi insanlar yetiştirmek amacıyla, 1885’ten beri yarattığı köklü eğitim geleneğini günümüze taşıyan Feyziye Mektepleri Vakfı‘nın yükseköğretimdeki temsilcisi olarak, kültür ve sanat alanındaki etkinliklere ayrı bir önem veriyoruz. Toplumların en önemli gelişmişlik göstergelerinden biri olan kültür sanat alanında birbirinden değerli ve iz bırakan deneyimleri, ustaları, öğrencilerimizle buluşturmak bizler için en büyük mutluluk kaynağı” diye konuştu.

Ara Güler’in imzasının olduğu 24 sanatçı portresinin, kültür ve sanat açısından bereketli topraklar üzerinde yaşadığımızın da bir göstergesi olduğunu vurgulayan Rektör Cemal İbiş, “Ara Güler’in yaşamının ve eserlerinin, özellikle öğrencilerimiz için ilham kaynağı olacağını düşünüyorum. Ne mutlu bize ki bu topraklardan Ara Güler gibi bir usta geçti” dedi.

“Bu kadar iyi bir düzenlemeyi daha önce görmedim”

Ara Güler’i 50 yılı aşkın süredir takip ettiğini kaydeden Işık Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Mimar Kâmil Özkartal, “Ara Güler’in bütün fotoğraflarını izlemeye çalışırım, sergilerinin tamamını gezmişimdir. Ama bu kadar iyisini, eserlerin bu kadar iyi yerleştirilmişini görmedim. Balkan Naci hocanın küratörlüğü mükemmel olmuş. Ona da bin defa teşekkür ediyorum” dedi.

Gençleri sergiye davet eden Özkartal, “Gençler cep telefonlarına daha çok itibar ediyorlar. Halbuki basılı fotoğraf çok daha farklı, çok daha sanatsal. Onu hissetmek, boyutlarını görmek, çerçevesinin içinde bilmek, daha iyi diye düşünüyorum. Tecrübem ile gençlere söylemek isterim ki, ‘Lütfen geliniz, Ara Güler’in çerçevenin içinde iyi seçilmiş, iyi sergilenmiş fotoğraflarını görünüz. O zaman fotoğrafı daha iyi değerlendirme imkanınız olacak” dedi.

“Bir üniversitede açılan ilk Ara Güler sergisi”

Açılışa katılan Doğuş Grubu CEO‘su Hüsnü Akhan da Ara Güler’in kadrajına her zaman insanı taşıdığına belirterek, serginin ilk olma özelliğine dikkat çekti. Akhan; “Ara Güler Müzesi ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) olarak Ara Hoca’nın o eşsiz arşivini sanatseverlerle buluşturmayı amaçlayan bir misyonumuz var. Bu platformu bize sağladıkları için Işık Üniversitesi’ne çok teşekkür ediyorum. Bu, bir üniversitede açılan ilk Ara Güler Sergisi. Ara Güler her zaman kadrajına insanı almıştır. Bu sergi de o açıdan çok anlamlı. ‘Ara Güler ile Göz Göze’ derken Cumhuriyet Dönemi’nin yetiştirdiği modern Türk resmine destek veren, yaratan ve yaşatan ressamlarımızın bir toplu sergisini gözler önüne seriyoruz. Özellikle Balkan Naci hocamızın küratörlüğünde gerçekten çok etkileyici bir sergi olmuş. Türk sanatseverleri böylesine güzel bir sergiyi ziyaret etmeleri için bir an önce heyecanla davet ediyorum” diye konuştu.

‘Ara Güler’le Göz Göze: Türkiye’den Sanatçı Portreleri’ Sergisi Galeri Işık Maslak’ta 29 Ağustos tarihine kadar gezilebilecek.

Kaynak: Bültenler

https://www.haberler.com/ara-guler-in-sanatci-portreleri-ilk-kez-isik-12078334-haberi/

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