Tam da Yunan tehdidi varken bunca Yunan bağlantısı tesadüf mü?

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Taha Dağlı

-2016’da Trabzon Yenice köyünde Yunan dostlarıyla horon tepti. Videosunu da sosyal medya hesabından “Yenice’de Yunan dostlarla horon” diye paylaştı.

-2017’de Beylikdüzü’nde Türk katili Makaryos’un heykelini dikti.

-2018’de Yunanistan eski Başbakanı Papandreu’ya “vefa ödülü” adı altında bir ödül verdi.

-Seçim sürecinde Yunan basınında ‘Pontus Rum’ kökenli olduğu yazıldı.

-Çok iyi Rumca konuştuğu iddia edildi.

-31 Mart sonrası Yunan haber sitesi, “İstanbul’u fetheden Yunan” diye manşet attı.

-Makam odasındaki kütüphanesinin en görünen yerindeki İstanbul konulu “Manastırların Penceresinden İstanbul” adlı kitap bile Yunanistan’dan İzmir’e göç eden Levanten Hristiyan kökenli yazara ait çıktı.

-Seçim sürecinde bir de Türkiye aleyhinde doğalgaz çetelerinin yuvalandığı Kıbrıs’a gitti, bir belediye başkan adayı gibi değil de bir lider havasıyla adada temaslarda bulundu, mesajlar verdi ve hatta “Türkiye’de demokrasi savaşı veriyoruz” diye Kıbrıs’ta Türkiye’yi şikayet etti.

Ekrem İmamoğlu’nun Yunan ve Rum hayranlığıyla ilgili bir çok unsur var, hepsi de kayıt altında.

Normal mi değil mi?

Sorunca kızıyor, kesinlikle cevap vermiyor.

Ama mesajlar çok açık ve ortada.

Yunanlılarla horon tepen, Rumca bilen yerel belediye başkanları olabilir.

Ama bir ilçe belediye başkanı neden kendi ülkesinin halkını katleden Makaryos gibi bir Rum katilin heykelini diker? Dünyanın neresinde kaç tane ilçe belediye başkanı bir başka ülkenin Başbakanına “vefa ödülü” verir?

Bırakın cevaplamayı bu soruları sordurmuyor bile.

Doğu Akdeniz’de doğalgaz nedeniyle Rumlar ve Yunanlılar üzerinden Türkiye’ye tehditlerin yağdırıldığı bu günlerde İstanbul belediye başkan adayının Rum ve Yunan bağlantıları neresinden bakarsanız bakın dikkat çekicidir.

ABD ve Yunan gazetelerinde hemen hemen her gün Türkiye’ye yönelik ABD-Yunan ortaklığında işgal, saldırı ve savaş senaryolarının yazılıp, çizildiği bu günlerde İstanbul belediye başkan adayının bunca Yunan ve Rum bağlantısı tesadüf mü değil mi?

Bu soruların sorulması, cevaplarının merak edilmesi anormal beklentiler mi?

Muhatabın bu sorulara öfkelenmesi, yanıt vermemesi hiç kafa karıştırıcı değil mi?

ATİNA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BENZER ŞEYLERİ YAPSA NELER OLUR?

O halde şöyle sorsak, belki o zaman içerisinde bulunduğumuz mesele daha net anlaşılır.

Mesela tam bu süreçte Atina’da belediye seçimi olsa…

Adaylardan biri Atina’ya Fatih Sultan Mehmet heykeli dikmiş olsa,

Batı Trakya’da Türklerle çayda çıra oynasa,

Eski başbakanlarımızdan birine vefa ödülü vermiş olsa,

Atina’nın tarihini Yunan kaynaklardan değil de Osmanlı kaynaklarından okuyor olsa,

Ve biz Türk gazeteciler, “Atina’yı Osmanlı torunu fethediyor” diye manşetler atıyor olsak Yunanistan’da kıyamet kopar mıydı, kopmaz mıydı?

http://www.haber7.com/yazarlar/taha-dagli/2862748-tam-da-yunan-tehdidi-varken-bunca-yunan-baglantisi-tesaduf-mu/?detay=1

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