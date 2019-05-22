İncil ve Tevrat’ta bundan sonra olacaklar hakkında..

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Abdurrahman Dilipak

Bugün Tevrat’taki ilgili bölümleri yazacağım inşallah, daha sonra da İncil’dekileri.. 2000 yılından beri bu konuda yazıp çiziyorum. Gördüğüm kadarı ile gidişat giderek kötüleşiyor. Kimse de ders almaya pek de niyetli gözükmüyor. Bugün değilse yarın bunlar bir şekilde yaşanacak. Din, toplumların umudları, korkuları ve şuuraltlarını oluşturuyor. İnançlı olsunlar ya da olmasınlar, onlar hakkında ötekilerin hükmünü ve o kişilerin şuuraltlarındaki hükmü oluşturuyor.

Aşağıya İsrail yönetimi ve halkını uyaran ayetleri aldım. Başka ayetler de var tabii. Hatta onları kışkırtan, intikam ve öfke yüklü metinler de var.

Aslında Nuh kıssasında, Yafes’in Sam’ı, Ham’ın elinden kurtarması karşısında Hz. Nuh, Sam’a, Yafes’e karşı nasıl davranması gerektiğini öğütler. Bazı yorumculara göre Sam, Sami ırkın atası olurken Yafes Türkilerin atası oluyor. Burada alıntıladığım bölümler, Tevrat’ta Yahudileri tehdit eden ve akıbetleri hakkında uyaran bölümlerden seçmelerdir.

İsrail halkı artık Musevi de değil. Çoğu din dışı bir hayat yaşıyor. Önemli bir kısmı Siyonist. Dinleri ise kültürel bir aidiyetten başka bir şey değil.

Tarihte de birçok kez aynı sapkınlıkları sebebi ile cezalandırıldılar. Rableri onlardan şikayetçi!

“Adaletten nefret eden, doğruları çarpıtan ey Yakupoğulları’nın önderleri Ve İsrail halkının yöneticileri, iyi dinleyin”: “Ah ey suçlu millet! Haksızlığı yüklenmiş olan kavim, kötülük işleyenlerin zürriyeti, baştan çıkmış çocuklar! Rabbi bıraktılar da İsrail’in Kuddus’unu hor gördüler. Yabancılaştılar ve gerilediler. Niçin sapıklığı artırarak yine vurulmak istiyorsunuz? Rabbinizin şeriatına kulak verin. Temizlenin. Kötülük etmekten vazgeçin. İyilik etmeyi öğrenin, adaleti arayın. Ezilmiş olana doğruluk edin, öksüzün hakkını koruyun. Dul kadının davasına bakın.. Fakat asi olursanız sizi kılıç yiyip bitirir.. Sadık şehir nasıl fahişe oldu. O şehir ki; hakla dolu idi. Şimdi ise adam öldürenlerle dolu. Gümüşün curuf oldu. Reislerin asi, ortakları hırsız! Her biri rüşvet yiyor.. Öksüzün hakkını vermiyorlar. Ve dul kadının davasına sahip çıkmıyorlar..”

“Ve eğer bununla da beni dinlemezseniz ve bana karşı yürürseniz, o zaman ben size karşı öfke ile yürüyeceğim. Ben de suçlarınız için sizi yedi kat tedip edeceğim. (…) Ve yüksek yerlerinizi yıkacağım. Ve güneş putlarınızı devireceğim. Ve leşlerinizi putlarınızın leşleri üzerine koyacağım. Ve canım sizden nefret edecek. Ve şehirlerinizi çöl edeceğim. Ve makdislerinizi ıssız bırakacağım. (…)Ve ben diyarı ıssız bırakacağım. Ve onda oturan düşmanlarınız bundan dolayı şaşacaklar. Ve sizi milletler arasında dağıtacağım. Ve ardınızdan kılıç çekeceğim. Ve diyarınız ıssız olacak. Ve şehirleriniz çöl olacaklar.” “Çünkü memlekette hakikat ve iyilik ve Allah bilgisi yok. Lanet ve yalan ve adam öldürme ve hırsızlık ve zinadan başka bir şey yok. Zorbalık ediyorlar ve kan üstüne kan döküyorlar. Bundan ötürü memleket yas tutacak (…) Onda oturan herkes zebun düşecek” , “Allah’ın Şeriatını unuttun, ben de senin oğullarını unutacağım. Onların izzetini utanca döndüreceğim. (…) Yiyecekler doymayacaklar, zina edecekler ve çoğalmayacaklar. Çünkü Rabbi dinlemeyi bıraktılar!” Hoşea Bab 4

İsrail kirlendi (…) Çünkü sahtekârlık ediyorlar. Ve evlere hırsız giriyor, dışarıda ise haydut çeteleri soyuyor”, “Çünki İsrail kendini yaratanı unuttu ve saraylar yaptı ve Yahuda duvarlı şehirlerini çoğalttı. Fakat onun şehirleri üzerine ateşi göndereceğim. Ve onun saraylarını yiyip bitirecek (…) kötülük ektiniz, fesat biçtiniz.”

“Komşusunun sınırının yerini değiştiren lanetli olsun. Bütün kavim amin diyecek (…) Garibin, öksüzün ve dul kadının hakkını yiyen lanetli olsun ve bütün kavim amin diyecek (…) Gizlice komşusunu vuran lanetli olsun, bütün kavim amin diyecek. Suçsuz adamı öldürmek için rüşvet alan lanetli olsun. Bütün kavim amin diyecek. Bu şeriatın sözlerini yapmak için onları tasdik etmeyen lanetli olsun ve bütün kavim amin diyecek”, “Rabb seni düşmanlarının önünde kırdıracak. Onlara karşı bir yoldan çıkacaksın ve onların önünde yedi koldan kaçacaksın. Ve dünyanın bütün ülkelerinde serseri olacaksın. Ve göklerin bütün kuşlarına ve yerin vahşi hayvanlarına leşin yem olacak. (…) Rabb seni çılgınlıkla ve körlükle ve yürek şaşkınlığı ile vuracak. (…) Yollarında muvaffak olamayacaksın. Ve ancak daima sıkıştırılmış ve soyulmuş olacaksın. Ve seni kurtaran olmayacak. Bir kadınla nişanlanacaksın, onunla bir başka adam yatacak. Ev yapacaksın ve onda oturmayacaksın. Bağ dikeceksin ve fakat faydasını görmeyeceksin. (…) Aranızda olan garip sana üstün oldukça üstün olacak. Ve sen aşağı indikçe aşağı ineceksin. O baş olacak, sen ona kuyruk olacaksın. Ve bütün bu lanetler senin üzerine gelecek. Ve sen helâk oluncaya kadar seni kovalayıp sana yetişecekler. Çünkü sana emretti, emirlerini tutmak için Allah’ın Rabbin sözünü dinlemedin.”, “…Yahuda hâlâ Allah’a ve sadık olan Kuddus’a karşı dizginsizdir” , “İsrail kralı tan vaktinde mutlaka helâk olacak!”…

Yıllar önce kaleme aldığım o yazıda şöyle demiştim: “Onların okudukları kitap, onları böyle uyarıyor. İsrailoğulları yanlış yapıyorlar. Küçük ve geçici bir çıkar karşılığında ebedi hayatlarını feda ediyorlar. Bugünün küçük çıkarları uğruna gelecek nesillerin güvenliğini tehlikeye sokuyorlar. Çocuklarına korku, umutsuzluk, utanç ve acıyı miras bırakıyorlar.

Yoksa onlar bu kitabı hiç mi okumuyorlar? Biz Musa aleyhisselamın çocuklarıyız, onlar Firavunla birlikte. Ve onlar şimdi Hitler’in askerliğine soyunuyorlar. Biz, Hz. Davud ve Hz. Süleyman’ı peygamber biliriz. Onlar “Kral” diyorlar. Onlar Zebur’u bir dua ve zikir kitabı olarak görüyorlar, biz onu mukaddes tanıyoruz. İsrail gençliği büyük ölçüde din dışı bir hayat yaşıyor. Gay’leri, lezbiyenleri, ateistleri ile İsrail artık çok farklı ve kendi özüne yabancı bir çizgi tutturmuş gidiyor. Fahişelerin peşinde koşuyorlar ve putlara tapıyorlar! Bir kan deryasında yüzüyorlar.. Onları bir arada tutan tek şey belki de ortak ve derin korkularıdır. Çünkü başka ortak şeyleri kalmadı. Ve yürekleri paramparça..

“Egemen RAB diyor ki, ‘İşte, Yahuda ve Yeruşalim’de yaşayan herkesin başına sözünü ettiğim her felaketi getirmek üzereyim. “Dinleyin! Buraya, her duyanı şaşkına çevirecek bir felaket göndermek üzereyim”. Çünkü onları uyardım, ama dinlemediler”. “Bütün İsrail halkı dikbaşlı ve inatçıdır”. “Üzerinize kılıç göndereceğim, tapınma yerlerinizi yıkacağım.” “Yok olmuş sevgi, sadakat, Tanrı bilgisi”. “Adil olmanız gerekmez mi?”

Bundan sonra bakalım İncil’de neler yazıyor bu konuda. Selâm ve dua ile.

https://www.timeturk.com/incil-ve-tevrat-ta-bundan-sonra-olacaklar-hakkinda/yazar-1089860

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