Azerbaycan ordusundan Karabağ’a “barışçıl” mesaj: “Hedefimiz Şuşi’dir”

Azerbaycan’da yapılan tatbikat sırasında bu ülkenin, Karabağ konusundaki asıl hedeflerini ortaya çıkaran mesajlar paylaşıldı.

Ermenistan Milli Meclisi’nin eski milletvekilli Naira Karapetyan tarafından Facebook sosyal ağından paylaşılan bir resimden de anlaşıldığı gibi, sıralara dizilen Azerbaycanlı askerler, “Hedefimiz Şuşidir, bizi Şuşi’de bekleyin” mesajını verdi.

Resim, Azerbaycan’ın, “halkları barışa hazırlamak” ifadesini hiç benimsemediğinin, üstelik aslında çok daha farklı planlar peşinde olduğunun en net ifadesi ve delilidir.

Anılan resmin, “barışsever” komşularımızın “iyi niyetlerini” ve “halkları barışa hazırlamak” konusuna asıl yaklaşımını ortaya koyan bir delil olduğuna dikkat çeken eski milletvekili, “Yoksa sadece biz mi barışa hazırlanacağız?” şeklindeki soruya da yer verdi.

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