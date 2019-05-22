22 Mayıs Charles Aznavur’un doğum günü! Yerevan Metrosu’nda onun şarkıları seslendiriliyor

22 Mayıs dünyaca meşhur Ermeni sanatçı, Fransız kültürüne damga vuran şansonye rahmetli Charles Aznavour’un doğum günüdür. Yıl boyunca Ermeni büyük sanatçının 95’inci yıldönümü münasebetiyle dünyanın farklı yerlerinde sergiler, konserler, anıt açılış törenleri ve birçok etkinlikler düzenlenecek.
Ermenistan’ın başkenti Yerevan’daki Metrosu’nun tüm istasyonlarında Aznavur’un şarkılarını seslendiriliyor.
Bununla ilgili Yerevan’ın Karen Demirchyan adlı Metrosu’nun Basın Sözcüsü Tatev Khachatryan belirtti.
Khachatryan “Bugün 07:00-23:00 saatleri arasında Yerevan Metrosu’nun tüm istasyonlarında Avnavur’un şarkıları seslendirilecek.” diye söyledi.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/05/22/Aznavur-Charles-Yerevan-Metro/155439aznav
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