Türkiye Ermenileri Patriklik Seçimi krizi Anayasa Mahkemesi gündeminde

Gökçer Tahincioğlu

11 yıldır ‘yapılamayan’ seçimler, yarın AYM’de değerlendirilecek

Anayasa Mahkemesi, Türkiye Ermenileri Patrikliği Seçimi’ne ilişkin derece mahkemelerince verilen kararların din ve vicdan özgürlüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkin yapılan başvuruyu yarın yapacağı toplantının gündemine aldı.

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, 2008’de görevini yapamayacak kadar hastalandı. Mutafyan’ın yerine patrik olacak kişiyi belirlemek için seçim süreci başladı. Ancak devlet, 2010’da, Mutafyan’ın hâlâ hayatta olduğunu, seçim yapılamayacağını ve sadece “patrik genel vekili” seçilebileceğini bildirdi. Daha önce böyle bir statü bulunmadığından tartışmalar yaşandı ancak bir dizi görüşme ve hukuki sürecin ardından “vekil” seçimi yapıldı. Tartışmalı bir seçim sürecinin ardından da Aram Ateşyan “patrik genel vekili” seçildi.

Tartışmaların ardından yeniden yapılan seçimde Ateşyan kaybetti ancak İstanbul Valiliği’nin seçim yapılmasının hukuken mümkün olmadığı yönündeki, seçim başlamadan hemen önce gönderdiği yazı nedeniyle bu seçimin sonucu uygulanmadı.

Mutafyan’ın Mart ayında vefat etmesinin ardından seçim sürecinin başlamasının önünde hukuki engel kalmadı. Ancak geride kalan 11 yıllık süreçte yaşanılan tartışmalar ve seçim süreci ile ilgili hukuki kararlar Anayasa Mahkemesi tarafından değerlendirilecek. Yüksek Mahkeme, bu süreçteki kararlarla din ve vicdan özgürlüğüne müdahale edildiği yönünde yapılan başvuruyu, yarınki toplantısında değerlendirecek.

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