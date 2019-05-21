Mkhitaryan, Bakü’ye götürülmüyor

İngiliz ekibi kararı duyururken, “Büyük bir hayal kırıklığı içerisinde Henrikh Mkhitaryan’ın Chelsea ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinde oynayamayacağını duyuruyoruz” denildi.

Mkhitaryan ve takım arasında tüm opsiyonların değerlendirildiği kaydedilirken, “Ancak Micki ve ailesi ile yapılan görüşmenin ardından kadroda olmamasına karar verildi” ifadeleri kullanıldı.

UEFA’ya konuyla ilgili derin endişeler taşınan bir yazı gönderildiği kaydedildi ve “Micki, finale kadar gelen yolda takımın kilit isimlerinden biri oldu. Bizim için büyük bir kayıp olacak. Bir oyuncunun bu nedenlerden dolayı yaşamında nadir ulaşabileceği büyük bir Avrupa finalinde oynamayacak olmasından dolayı çok üzgünüz.” açıklaması yapıldı.

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