Gökçeada’daki Cinayetle ilgili Soru Önergesi: Azınlıklar Hedef Gösteriliyor

Mardin milletvekili Tuma Çelik, Gökçeada’da bir vatandaşın öldürülmesiyle ilgili Adalet Bakanlığı’na soru önergesi verdi. Milletvekili, “Azınlıkların hedef gösterildiğini” belirtirken, otopsiyle ilgili bilgi verilmediğini ekledi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Tuma Çelik, Gökçeada’da (İmroz) Zafiris Pinaris’in (86) öldürülmesiyle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

“Otopsiyle ilgili açıklama yok”

“Zafiris Pinaris’in cenazesi önce Gökçeada Devlet Hastanesi’ne oradan da otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Ancak geçen haftadan bu yana olay hakkında yerel makamlar tarafından herhangi bir açıklama yapılmamıştır” diyen vekil şöyle devam etti:

“Basına yansıyan bir diğer olgu ise, ada halkının ortak görüşü olarak, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde ortamın çok gerildiği ve huzurun kalmadığı yönünde.

“Bu anlamda, adaletin yerini bulması ve bu suçu işleyenlerin gereken cezayı alması ada halkının tedirginliğini bir nezbe olsun rahatlatacak ve yaşanan acıyı hafifletecektir.”

“Azınlıklar hedef haline getiriliyor”

Bu bağlamda;

1) Zafiris Pinaris’in vahim şekilde ölümüne ilişkin bakanlığınız herhangi bir açıklama yapmış mıdır? Herhangi bir açıklama yapılması planlanmakta mıdır?

2) Bakanlığınız etnik ve dini kimliklerin ötekileştirilmemesi ve nefret suçlarını önlemek için herhangi bir çalışma yürütmekte midir? Bu çalışmalar nelerdir?

3) Bakanlığınız ülkemizdeki tüm kimliklerin güven ve huzur içerisinde yaşaması için ne gibi tedbirler almaktadır? Bu tedbirler diğer ilgili bakanlıklarla -İçişleri ve Eğitim Bakanlıkları- birlikte mi alınmaktadır?

4) Türkiye’de son 5 yıl içerisinde hangi kimlikler ötekileştirilmiştir? Buna ilişkin herhangi bir araştırmanız var mıdır?

5) Bakanlığınızın geçmişte zorunlu nedenlerle göç ettirilmiş olan kişilerin uluslararası haklarının korunarak geri dönmesi için herhangi bir çalışması var mıdır?

6) Geçmişten bu yana azınlıkların ‘varlıklı’ olduğu söylenerek; Rum, Süryani ve Ermeni evleri hedef haline getirilmekte veya ‘define’ aranmaya çalışılmaktadır. Bu tarz bir yaklaşım hangi olaylar sonucunda ortaya çıkmıştır. (PT)

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