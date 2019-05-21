Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Őnceden haberi verilmeyen geniş çaplı tatbikat gerçekleştiren Azerbaycan üstlendiği yükümlülükleri ihlal etti

21 Mayıs’ta gazetecilere konuşan Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Naghdalyan, “Őnceden haberi verilmeyen geniş çaplı askeri tatbikatlar gerçekleştiren Azerbaycan AGIT’e üstlendiği yükümlülükleri tekrar ihlal etmiş oldu” diye konuştu. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün vurguladığına göre Azerbaycan tarafının bu tavrı, taraflar arasında güven sağlamaya engel olmaktadır. Anna Naghdalyan şu ifadeleri de kullandı: “Ermenistan’ın daimi temsilcisi bu konuyu AGIT’in gündemine getirdi. Kendimize güvenimiz tamdır. Bu güvenimiz sayesinde hem barışa sadık kalıyoruz, hem de barışı savunuyoruz”.

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