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Ermeni kız Rusya’nın en perspektifli 30 genç arasına girdi

2019-05-21

Ünlü “Forbes” dergisi, ilk defa olarak Rusya Federasyonu’nun en perspektifli 30 genç uzmanların listesini yayınladı.

30 yaşına kadar 30 genç uzmanlar arasında Moskova Devlet Üniversitesinin Fizik fakültesi mezunu Ermeni Yelizaveta Melik-Haykazyan da yer aldı.

Uluslararası bilimciler grubunda Yelizaveta güneş panelleri için yeni maddeler üzerinde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Ermeni genç uzman Singapur Bilimler Akademisi’nin SIPGA eğitim bursu da kazanmış.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/05/21/Ermeni-Rusya-bilim/155417

Yayımlanan kategori: Haber ve Türkçe

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