“Ermeni dönmeleri Aleviler üzerinden Türkiye’ye operasyon çekiyor”

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Murathan Seyitoğlu

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, Ali’siz Alevilik projesinin destekçilerinden Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül’ün, Cumhuriyet’e “Bizler zorunlu din dersleri kaldırılsın mücadelesi verirken, matematik, fen gibi derslerin seçmeli olup din derslerinin zorunlu olması Türkiye’nin ne derece çağdaş, laik eğitim verdiğinin göstergesidir.” şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

Yeniakit.com.tr’ye konuşan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, “Cumhuriyet gazetesi aracılığıyla Türkiye’ye, Alevilere operasyon çekiliyor. Aramıza sızan Ermeni dönmeleri Alevi toplumunu yozlaştırmaya çalışıyor.” dedi.

“Almanya 30 milyon avro destekle Ali’siz Alevilik projesi yürütüyor”

Özdemir, “Almanya’dan her yıl aldıkları 30 milyon avro ile Türkiye’de ‘Ali’siz Alevilik projesini hayata geçirmeye çalışıyorlar. Sözde Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül, PKK’nın maşası HDP milletvekilleriyle hergün gezdiği için Zerdüşlük’e inanmaya başladı sanırım. Zerdüştlük’e inanan PKK’lı teröristlerin İslam’a saygısı yok, bir Alman projesi olan Hüseyin Güzelgül’ün de İslam’a saygısı yok.”açıklamasında bulundu.

“Alevi toplumunun dini İslam’dır”

“Orta Asya’da, Balkanlar’da ve Türkiye’de yaşayan Alevi toplumunun dini İslam’dır.” diyen Özdemir, “Alevi toplumun kitabı Kur’an-ı Kerim’dir. Hz. Muhammed ise peygamberimizdir. Türkmen Alevileri, Konya Mevlanalılar, Hacı Bayram Veliler, Hünkar Hacı Bektaşi Veliler, hakka yürüdüğünde Kur’an-ı Kerim okundu, Kur’an-ı Kerim okunarak defin edildiler. Bugün de aynı şekilde Kur’an-ı Kerim okunarak bütün canlarımız toprağa defnedilirler. İslam ve din düşmanlığı yapan Alevi Bektaşi Federasyonu Başkan ve yönetiminin amacı nedir? ‘Alevilik’ diye bir din mi icat etmek istiyorlar?” diye sordu.

“Ermeni dönmeleri Alevi toplumunu yozlaştırmaya çalışıyor”

Türkiye’de yaşayan Alevilere de seslenen Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

“Alevi canlara sesleniyorum. Lütfen provokasyon içerikli haber ve açıklamaları dikkate almayın. Vatanımızı bölerek bayrağımızı indirmek isteyen Türkiye düşmanlarının oyunlarına gelmeyin. Özellikle Almanya ve ABD, Alevi canlarımız üzerinden Türkiye’ye operasyon çekmeye çalışıyor. Lütfen bu oyuna gelmeyelim. Alevi Bektaşi Federasyonu gibi maşa konumundaki adresin yanlış beyanlarını dikkate almayın. Bunlar, ‘Kürt Alevisiyim’ diyen Ermeni dönmeleridir ve bunlar Alevi toplumunu yozlaştırmaya çalışıyor.”

Ali’siz Aleviler Türkiye’nin ‘dindar nesil’ projesinden rahatsız!

Almanya’nın Türkiye’ye karşı kullanmak için fonladığı “Ali’siz Alevi” projesinin önderliğini yapan Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül, Cumhuriyet gazetesine verdiği demeçte, din dersleriyle ilgili nefretini şu ifadelerde ortaya koymuştu:

“Türkiye’nin de içinde bulunduğu 48 ülkenin altına imza attığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bu konuda mahkûm ettiği karara rağmen, sorun katmerleştirilerek devam etmektedir. Bizler zorunlu din dersleri kaldırılsın mücadelesi verirken, matematik, fen gibi derslerin seçmeli olup din derslerinin zorunlu olması Türkiye’nin ne derece çağdaş, laik eğitim verdiğinin göstergesidir. Günümüz toplumuna bakıldığında, dindar bir nesil yetiştirelim derken, bilgiden yoksun, ahlak ve edep değerlerini kaybetmiş, ayrıştırıcı bir nesil yetiştiğini görmek hiç de zor değil. Din ve inanç özgürlüğünü hiçe sayan zorunlu din dersleri bir yandan Alevi çocukları üzerinde baskı ve asimilasyon aracına dönüşmüşken, diğer yandan da toplumun bütün kesimlerini tek yanlı bir din eğitimine tabi kılarak, Türkiye toplumunun tümünü dinsel esaslara göre yeniden şekillendirmeye çalışmaktadır.”

https://www.yeniakit.com.tr/haber/ermeni-donmeleri-aleviler-uzerinden-turkiyeye-operasyon-cekiyor-764979.html

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