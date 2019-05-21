“Bir Dilin Peşinde” Sergisi Karşı Sanat’ta Başlıyor

1990’lardan bugüne, Türkiye’de kültürel alanda verilen anadil mücadelesini konu alan “Bir Dilin Peşinde – 90’lardan Günümüze Kültürel Alanda Anadil Mücadelesi” Sergisi, 23 Mayıs-17 Haziran 2019 tarihleri arasında Karşı Sanat’ta* izleyicilerini bekliyor.

Sergi, kültürel haklar mücadelesinin hikâyesini, geçtiğimiz otuz yılda anadilde yapılan kültürel üretimlerle, sürecin tanıklarıyla, eylemcileriyle ve kurumlarıyla anlatıyor.

Çerkesçe, Ermenice, Hemşince, Kürtçe ve Lazca’daki kültürel üretimlere odaklanan “Bir Dilin Peşinde” Sergisinin amacı, serginin tanıtım metninde şöyle aktarılıyor:

“90’lardan bugüne, her tür altüst oluşa rağmen sürdürülen kültürel üretim sürecini görünür kılmak, hafızaya çağırmak ve bu alanda yeni tartışma konularının açılmasına zemin oluşturmak.”

Kültürel üretim sürecinin geçmişine yolculuk

Friedrich Ebert Stiftung, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, Açık Toplum Vakfı desteğiyle düzenlenen sergi için bianet ve Karşı Sanat da dayanışma sağlıyor.

90’lardan bugüne kadar yapılan anadilde kültürel üretimlerin görünür kılınması amaçlanan serginin izleyicileri, Kalan Müzik ve bianet ile farklı kültürel gruplar ve farklı diller konusunda çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri ve ürünleri üzerinden, anadilde kültürel üretim sürecinin geçmişine yolculuk yapacaklar.

Tanıklar ve emektarlar anlatacak

Panel katılımcıları anadilde kültürel üretim sürecini anadillerinde yaşamayı dert edinen tanıklardan ve emektarlardan dinleyecekler.

Sergi kapsamında 25 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00-19.00 arasında düzenlenecek ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Bülent Bilmez’in moderatörlüğünde gerçekleşecek etkinlikte şu konuşmacılar yer alacak:

Hikmet Akçiçek (Hemşin Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği), İsmail Bucaklişi (Laz Enstitüsü), Sevan Değirmenciyan (Aras Yayıncılık), Yaşar Güven (Jıneps Gazetesi), Zana Farqînî (Kürt Araştırmaları Derneği), Moderatör: Bülent Bilmez (İstanbul Bilgi Üniversitesi).

“Haber Odalarında Kültürel Grupların Temsili”

Sergi bünyesinde katılımcılar 15 Haziran Cumartesi günü saat 14.00-16.00 arasında ise “Haber Odalarında Kültürel Grupların Temsili” paneline katılabilecekler.

bianet’ten Nadire Mater moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde Hürriyet’ten Demet Bilge Erkasap, akademisyen Esra Arsan, medya ombudsmanı Faruk Bildirici, BirGün’den Semra Kardeşoğlu, Posta’dan Timur Soykan ve Habertürk’ten Zülfikar Ali Aydın konuşmacı olarak yer alacak.

Görmezden gelinen anadilleri

Sergi kapsamında seçilen beş dilde, anaakım medyada ve iletişim ortamlarında yer bulamayan, görmezden gelinen anadillerin ve anadilinin peşine düşen insanların bu 30 yıllık deneyimleri edebiyat, ders kitapları, farklı alfabeler, müzik, basın-yayın ve radyo-televizyon içerikleri üzerinden takip edilebilecek.

“Bir Dilin Peşinde” sergisi süresince yapılacak söyleşiler ve müzik dinletileri de sergiyi tamamlayan etkinlikler olarak sergi mekânında katılımcılara açık olacak.

Serginin açılışı 23 Mayıs 2019 Perşembe, 19:30’da yapılacak.

* Karşı Sanat Çalışmaları, Aznavur Pasajı 6. Kat Beyoğlu/İstanbul.

Ayrıntılı bilgi için: İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye Kültürleri Araştırma Grubu. 0 (212) 311 78 51 / 75 37, 23 Mayıs 2019 Perşembe, 19:30, turkiyekulturleri@bilgi.edu.tr

(EKN)

http://bianet.org/bianet/toplum/208689-bir-dilin-pesinde-sergisi-karsi-sanat-ta-basliyor?fbclid=IwAR0t9HPod7yhDFRHjW4Rq2wlXSJ_OkQl0n8VH7XPBDzDbZ4u9iC3CLrg5fs

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