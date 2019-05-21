Azerbaycan’ın Londra Büyükelçisi şahsen Mkhitaryan’ın güvenliğini sağlayacağına söz veriyor

Azerbaycan’ın Londra Büyükelçisi ”Sky Sports News” sitesine verdiği röportajda Arsenal’in Ermeni oyuncusu Henrikh Mkhitaryan’ın kendisiyle derhal bağlantı kurduğu halde onun güvenliğini sağlayabileceğini açıkladı.

UEFA Arsenal ile irtibatta olup Henrikh Mkhitaryan için Azerbaycan’a giriş vizesi sağlanmasıyla ilgili destek vereceğini ömermişti.

Şu an Arsenal 29 Mayıs’ta Mkhitaryan’ı Bakü’ye götürme yollarının arayışındadır.

Britanya’da Azerbaycan büyükelçisi Tahir Tagizadeh Mkhitaryan ile memnuniyetle görüşebileceğini ifade etti.

Tagizadeh’e göre Mkhitaryan ile ilgili sorunu onun sözde Azerbaycan’ın işgal edilen bölgelere (Karabağ) Azerbaycan’ın izni olmadan girdiğinden kaynaklanıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/05/21/Britanya-Azerbaycan-Mkhitaryan-Arsenal/155349

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