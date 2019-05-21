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Azerbaycan’ın Londra Büyükelçisi şahsen Mkhitaryan’ın güvenliğini sağlayacağına söz veriyor

2019-05-21

Azerbaycan’ın Londra Büyükelçisi ”Sky Sports News” sitesine verdiği röportajda Arsenal’in Ermeni oyuncusu Henrikh Mkhitaryan’ın kendisiyle derhal bağlantı kurduğu halde onun güvenliğini sağlayabileceğini açıkladı.

UEFA Arsenal ile irtibatta olup Henrikh Mkhitaryan için Azerbaycan’a giriş vizesi sağlanmasıyla ilgili destek vereceğini ömermişti.   

Şu an Arsenal 29 Mayıs’ta Mkhitaryan’ı Bakü’ye götürme yollarının arayışındadır.

Britanya’da Azerbaycan büyükelçisi Tahir Tagizadeh Mkhitaryan ile memnuniyetle görüşebileceğini ifade etti.

Tagizadeh’e göre  Mkhitaryan ile ilgili sorunu onun sözde Azerbaycan’ın işgal edilen bölgelere (Karabağ) Azerbaycan’ın izni olmadan girdiğinden kaynaklanıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/05/21/Britanya-Azerbaycan-Mkhitaryan-Arsenal/155349

Yayımlanan kategori: Haber ve Türkçe

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