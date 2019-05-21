100’ü aşkın ünlü eksper Ermenistan’da yapılması planlanan Fikir Zirvesi’ne (Summit of Minds) katılacaklarını resmen onayladı

100’ü aşkın Ermenistanlı ve yabancı siyaset uzmanı, bilim adamı, araştırmacı ve iş adamı, Fransa dışında ilk kez olarak Ermenistan’da yapılması planlanan Fikir Zirvesi’ne (Summit of Minds) katılacaklarını resmen onayladı. ‘Ermeni Fikir Zirvesi’ ismini taşıyan bu etkinlik, 7-9 Haziran 2019 tarihlerinde Dilijan’da düzenlenecek. ‘Armenpress’ haber ajansına göre, Fransa’nın eski başbakanı Dominique de Villepin, ABD Başkanı Barack Obama’nın kabinesinde güvenlik danışmanı olarak görev yapan general James Jones, Rusya Federasyonu Başkanının uluslararası kültürel işbirliği konusundaki özel temsilcisi Mikhayil Shvidkoy, BM Ticaret ve Kalkınma Komisyonu Yatırımlar ve Girişimcilik Bölümü Müdürü James Jean gibi isimler bu zirveye katılacaklar. Zirve kapsamında şu konularda görüşmeler tertiplenecek: “Jeopolitik ve Kalkınma”, “Bilişim Teknolojileri ve Yönetim”, “Çeşitliliğin Kıymeti”, “Girişimcilik ve Yenilik”, “Sosyal Girişimcilik”, “Enerji, Para ve Yatırım Siyasetiyle Piyasalar”, “Ermenistan’ın Yatırım Ortamını Iyileştirmek”, “Medeniyetler Diyaloğu” ve saire. Ermenistan, bu zirveyi Fransa dışında ağırlayan ilk devlet olacak.

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