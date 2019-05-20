Sözde Pontus Rum Soykırımı’nı HDP’li isim savundu

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Her yıl 24 Nisan haftasında, Türkiye’nin Ermenilere soykırım uyguladığı yönünde yurtta ve dünyada propaganda faaliyetleri yapılırken, bu defa dün Türkiye’den farklı bir ses yükseldi. “PONTUS RUM SOYKIRIMI” HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, dün yaptığı paylaşımda; “Pontus RumSoykırımı’nda hayatını kaybedenleri saygıyla anıyorum. Geçmişle yüzleşerek adaleti sağlayabilir ve barışı inşa edebiliriz.” ifadelerini kullandı. YUNANİSTAN’IN YALANI Bu girişim;Yunanistan’ın 19 Mayıs 1994 tarihinde meclislerinden geçirdikleri sözde “Pontus Soykırımı” kararıyla Türkiye’yi sözde “Ermeni Soykırımı”nda olduğu gibi uluslararsı arenada baskı altına almaya çalışması. https://www.haber3.com/guncel/politika/sozde-pontus-rum-soykirimini-hdpli-isim-savundu-haberi-5015265