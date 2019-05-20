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SEHAK’tan Hafıza Yürüyüşü Video Klipleri

2019-05-20

Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği, Anne Frank’ın Yaşam Öyküsü Üzerinden Temel Haklar ve Demokratik Değerler Öğretimi Projesi çerçevesinde bugüne kadar 5 ilde Hafıza Yürüyüşü atölyeleri düzenledi. Bu çalışmalar kapsamında ortalama 5-6 dakikalık 10 tane video klip çekildi. 

Kliplerin çekildiği kentler ve konuları ise şöyle:

  • Berlin: Bayerischer Platz ve Tökezleme taşları (Stolpersteine)
  • İstanbul: Galata’da Yahudi kültür mirası ve Tatavla (Kurtuluş) Mahallesi
  • İzmir: Yahudi kültür mirası ve Büyük İzmir Yangını
  • Çanakkale: Aynalı Çarşı ve Yahudi Mahallesi
  • Mersin: Mavramoti Evi/Atatürk Evi ve Uray Caddesi

İstanbul’da gerçekleşen hafıza yürüyüşlerine yazarlarımızdan Serdar Korucu ve Betsy Penso da katılmıştı.

Galata Yahudi kültür mirası videosu

Tatavla Mahallesi videosu

» Tüm hafıza yürüyüşü videolarını izlemek için Youtube kanalı:  https://www.youtube.com/channel/UCtbdKGJ_F01ZXLryjNAxj8g

http://www.avlaremoz.com/2019/05/20/sehaktan-hafiza-yuruyusu-video-klipleri/

Yayımlanan kategori: Haber ve Türkçe

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