SEHAK’tan Hafıza Yürüyüşü Video Klipleri

Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği, Anne Frank’ın Yaşam Öyküsü Üzerinden Temel Haklar ve Demokratik Değerler Öğretimi Projesi çerçevesinde bugüne kadar 5 ilde Hafıza Yürüyüşü atölyeleri düzenledi. Bu çalışmalar kapsamında ortalama 5-6 dakikalık 10 tane video klip çekildi.
Kliplerin çekildiği kentler ve konuları ise şöyle:
- Berlin: Bayerischer Platz ve Tökezleme taşları (Stolpersteine)
- İstanbul: Galata’da Yahudi kültür mirası ve Tatavla (Kurtuluş) Mahallesi
- İzmir: Yahudi kültür mirası ve Büyük İzmir Yangını
- Çanakkale: Aynalı Çarşı ve Yahudi Mahallesi
- Mersin: Mavramoti Evi/Atatürk Evi ve Uray Caddesi
İstanbul’da gerçekleşen hafıza yürüyüşlerine yazarlarımızdan Serdar Korucu ve Betsy Penso da katılmıştı.
Galata Yahudi kültür mirası videosu
Tatavla Mahallesi videosu
» Tüm hafıza yürüyüşü videolarını izlemek için Youtube kanalı: https://www.youtube.com/channel/UCtbdKGJ_F01ZXLryjNAxj8g
İlk yorum yapan siz olun