SEHAK’tan Hafıza Yürüyüşü Video Klipleri

Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği, Anne Frank’ın Yaşam Öyküsü Üzerinden Temel Haklar ve Demokratik Değerler Öğretimi Projesi çerçevesinde bugüne kadar 5 ilde Hafıza Yürüyüşü atölyeleri düzenledi. Bu çalışmalar kapsamında ortalama 5-6 dakikalık 10 tane video klip çekildi.

Kliplerin çekildiği kentler ve konuları ise şöyle:

Berlin : Bayerischer Platz ve Tökezleme taşları (Stolpersteine)

: Bayerischer Platz ve Tökezleme taşları (Stolpersteine) İstanbul : Galata’da Yahudi kültür mirası ve Tatavla (Kurtuluş) Mahallesi

: Galata’da Yahudi kültür mirası ve Tatavla (Kurtuluş) Mahallesi İzmir : Yahudi kültür mirası ve Büyük İzmir Yangını

: Yahudi kültür mirası ve Büyük İzmir Yangını Çanakkale : Aynalı Çarşı ve Yahudi Mahallesi

: Aynalı Çarşı ve Yahudi Mahallesi Mersin: Mavramoti Evi/Atatürk Evi ve Uray Caddesi

İstanbul’da gerçekleşen hafıza yürüyüşlerine yazarlarımızdan Serdar Korucu ve Betsy Penso da katılmıştı.

Galata Yahudi kültür mirası videosu

Tatavla Mahallesi videosu

» Tüm hafıza yürüyüşü videolarını izlemek için Youtube kanalı: https://www.youtube.com/channel/UCtbdKGJ_F01ZXLryjNAxj8g

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