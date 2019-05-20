Paylan, TV’de ‘dini değiştirilen’ çocukla buluştu

Paylan Arthur’la buluştu: Çocukları her türlü istismara karşı korumalıyız

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, ilahiyatçı rektör Nihat Hatipoğlu’nun canlı yayında “din değiştirttiği” 13 yaşındaki Arthur ile buluştu. Paylan, “Çocuklarımızı her türlü istismara karşı korumalıyız. Ta ki kendi tercihlerini özgür iradeleriyle yapıncaya kadar” dedi.

ANKARA – Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Nihat Hatipoğlu’nun, İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda 12 Mayıs’ta yayınlanan iftar programında “din değiştirttiği” 13 yaşındaki Ermeni çocuk Arthur ile HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan İstanbul’da bir araya geldi.

Olayın yaşandığı tarihten itibaren Arthur ve annesiyle iletişim halinde olduklarını belirten Paylan, “Arthur’un morali çok yüksekti. Yanında pek çok insan oldu. Benim de onun yanında olmam çok kıymetliydi. Her zaman yanında olacağıma dair kendisine söz verdim. Bundan sonra da sürekli iletişim halinde olacağız” diye konuştu.

‘AKP’Lİ PEK ÇOK MİLLETVEKİLİ DE OLAYI ÇOK YAKIŞIKSIZ BULDULAR’

“Arthur ünlü insanlarla buluşacağını ve orada yemek yiyeceğini düşünürken böyle bir istismarla karşı karşıya kaldı. Annesi de kendisine telefon açıldığını fakat Türkçesi’nin yeterli olmadığı için ne dendiğini anlamadığını söyledi” diyen Paylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Oluşan tepkilerin ardından Arthur’un bu durum karşısında annesi de yardımcı olmamı istedi. İnanın AKP’li pek çok milletvekili dahil bütün parlamentodaki üyeler bu durumu çok yakışıksız buldular. Bunun çocuk istismarı olduğunu söylediler. Bütün kamuoyu Nihat Hatipoğlu’nu büyük oranda kınadı, bu önemliydi. Ben hep Arthur’un yanında olmaya çalışacağım. Bütün çocuklarımızın yanında olmaya çalışmalıyız. Çocuklarımızı her türlü istismara karşı her anlamda korumalıyız. Ta ki kendi tercihlerini özgür iradeleriyle yapıncaya kadar.”

Serkan Alan

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